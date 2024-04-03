Більш ніж за два тижні до того, як в передмісті Москви відбулася стрілянина у “Крокус Сіті Холі”, уряд США повідомив російським чиновникам, що цей популярний концертний майданчик є потенційною ціллю.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників, знайомих з цим питанням.

"Визначення США концертного залу "Крокус" як потенційної цілі — факт, про який раніше не повідомлялося — піднімає нові питання про те, чому російська влада не вжила більш рішучих заходів для захисту цього місця, де озброєні люди вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю", — пише видання.

Зазначається, що високий ступінь конкретності попередження підкреслював впевненість Вашингтона, що "Ісламська держава" готує напад, який загрожує великій кількості мирних жителів, і прямо суперечить твердженням Москви, що попередження США мали надто загальний характер, щоб допомогти запобігти теракту.

Вашингтон регулярно ділиться інформацією про можливі терористичні атаки з іноземними державами, дотримуючись принципу, відомого як "обов'язок попереджати", йдеться у публікації.

При цьому передавати противнику інформацію про конкретні цілі є незвичним кроком, розповіли виданню експерти. Адже це пов'язано з ризиком розкриття шляхів отримання США розвідданих і може поставити під загрозу розвідувальну діяльність або людські джерела. Однак інформація про підготовку теракту в концертному залі означала і потенційну загрозу для американців у Росії, пояснюється в статті.

7 березня посольство США публічно заявило, що "відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують напади на великі зібрання в Москві, включно з концертами", і порадило громадянам США "уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин".

За словами людей, знайомих з цим питанням, США поділилися своєю інформацією з Росією за день до цього публічного попередження.

Як пише видання, у Кремлі не відповіли на запитання The Washington Post про попередження щодо “Крокус Сіті Холу”. Але у вівторок голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив журналістам у Москві, що інформація, якою поділилися Сполучені Штати, була "занадто загальною і не дозволила повністю встановити тих, хто скоїв цей жахливий злочин".

Наришкін заявив, що у відповідь на інформацію американської розвідки Росія "вжила відповідних заходів для запобігання" нападу. Але відео з місця події показує, що бойовики не зустріли значного опору, відзначає The Washington Post. Російські ЗМІ повідомляють, що спеціалізовані підрозділи поліції прибули лише через годину після початку стрілянини, а потім чекали більше 30 хвилин, перш ніж увійти в будівлю, а на той час нападники вже втекли.

New York Times з посиланням на свої джерела також пише, що ЦРУ повідомило Росію про загрозу нападу на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з боку "Ісламської держави".

"Попередження США Росії перед терористичною атакою під Москвою було цілком конкретним — за словами американських чиновників, "Крокус Сіті Хол" був потенційною ціллю "Ісламської держави", — пише видання.

Як йдеться у статті, попередження вказувало на правильне місце, але час не був точним, і можна було припустити, що напад може статися протягом кількох днів. Крім того, 7 березня було опубліковано публічне попередження посольства США про можливі терористичні атаки в найближчі два дні, нагадує видання.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі також сталася пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Зі списку загиблих, опублікованому на сайті МНС Росії, жертв атаки вже 143.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Пізно ввечері 24 березня Басманний суд Москви арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холі" до 22 травня.