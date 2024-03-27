Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Росія заздалегідь знала про підготовку стрілянини у ТРЦ "Крокус Сіті Хол".

Про це генерал-лейтенант повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій.

"Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", — зазначив Буданов.

За словами начальника ГУР, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві держави вони переміщувались на її територію.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося — є кілька варіантів. Перше — це, як у них заведено, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант — вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, й хотіли звинуватити в усьому Україну", — наголосив генерал-лейтенант.

Буданов вказав, що Кремлі вже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному "Крокус Сіті", намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".

"З'явились пояснення Патрушева і Бортникова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", — підкреслив начальник ГУР.

Окрім цього, генерал-лейтенант додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спецслужб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час робити. Аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", — підсумував Буданов.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі сталася пожежа, завалився дах.

На момент інциденту в залі могли перебувати 6 200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як розповіли у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" в Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за інцидент взяли на себе бойовики "Ісламської держави".