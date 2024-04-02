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Генпрокурор прокоментував початок роботи Реєстру збитків від війни РФ проти України
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Генпрокурор прокоментував початок роботи Реєстру збитків від війни РФ проти України

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Андрій Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін. Фото: УНІАН

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив на важливості того факту, що Реєстр збитків, заподіяних українцям війною, яку розв'язала Росія, технічно працює.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Але 2 квітня на Конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі відбувся технічний запуск Реєстру збитків із точки зору, що з'явилася можливість подавати заяви до Реєстру тим, хто втратив майно. Це перший рівень тих заяв, які буде отримувати Реєстр", — зазначив Костін.

За словами генпрокурора, сьогодні вже були подані близько 200 заяв.

"Це можна робити через "Дію", в тому числі завдяки угоді, що була укладена Реєстром збитків із сервісом. Почали з цього, тому що накопичено достатньо матеріалів та інформації, вона попередньо збиралася. Аби протестувати, як буде Реєстр працювати, почали з цієї категорії постраждалих від воєнних злочинів", — пояснив посадовець.

Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, за першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ заявки на компенсацію подали 18 українців.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра вказала, що секретаріат Реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції.

У квітні працюватиме перша категорія реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло. Для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву.

Очікується, що загалом у реєстр надійде до 10 мільйонів запитів, зокрема щодо житлових претензій — від 300 до 600 тисяч позовів.

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