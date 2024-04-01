Що задекларували міський голова Сарн і ексочільник РДА на Рівненщині

До 31 березня включно 2024 року чиновники мали оприлюднити декларації за минулий рік у єдиному державному реєстрі. Що задекларували міський голова Сарн Руслан Серпенінов та колишній очільник Сарненської райдержадміністрації на Рівненщині Олександр Кохан — у матеріалі Суспільного.

Руслан Серпенінов

Міський голова Сарн Руслан Серпенінов декларацію за 2023 рік подав 18 березня.

Міський голова Сарн Руслан Серпенінов. Фото: Facebook Руслан Серпенінов

Нерухомість

Згідно з декларацією, він володіє квартирою в Сарнах загальною площею 59,1 м². Крім того, на його дружину Ольгу Серпенінову зареєстровані три земельні ділянки загальною площею 2 363 м². Також вона має у власності об'єкт незавершеного будівництва — житловий будинок на 131 м².

Рухоме майно

Згідно з декларацією дружина міського голови Сарн Ольга Серпенінова володіє Audi A4 Allroad. Автомобіль придбали у березні 2023 року за 423 109 гривень.

Доходи

За 2023 рік Сарненський міський голова задекларував 679 995 гривень заробітної плати за основним місцем роботи. Дружина, яка працює у закладі дошкільної освіти №9 “Росинка”, отримала 114 129 гривень. Також Ольга Серпеніновав вказала суму 30 000 грн, як дохід від відчуження (продажу) рухомого майна.

Грошові активи

Дружина міського голови Сарн задекларувала 10 000 доларів, які зберігає готівкою.

Фінансові зобов'язання

Руслан Серпенінов оформив позику розміром 300 000 грн у місцевого підприємця Олександра Полякова. Ще 500 000 грн позики в цього ж підприємця задекларувала дружина міського голови.

Олександр Кохан

Олександр Кохан з лютого 2021 року очолював Сарненську райдержадміністрацію, в лютому 2024 його звільнили з цієї посади і призначили заступником голови Рівненської ОДА.

Декларацію за 2023 рік ексочільник Сарненської РДА у Єдиному державному реєстрі подав 2 лютого.

Ексголова Сарненської РДА, заступник голови ОДА Олександр Кохан. Фото: Facebook Олександр Кохан

Нерухомість

Олександр Кохан задекларував житловий будинок на 91 м² у Вінницькій області, який знаходиться у спільній власності п'ятьох членів родини. Дружина Ірина Кохан у листопаді 2023 року стала власницею будинку в Києві площею 236 м².

Рухоме майно

У декларації Олександра Кохана власником траспортного засобу Nissan Leaf також зазначена дружина. Автомобіль придбали у 2018 році за 411 000 гривень.

Доходи

Колишній начальник Сарненської військової адміністрації задекларував 802 170 гривень заробітної плати та 1 023 гривні доходу з відсотків у “Універсал банку”.

Заробітна плата Ірини Кохан становить 296 533 гривні. Вона працює у ТОВ "СІНЕВО УКРАЇНА".

Грошові активи

На банківських рахунках Олександра Кохана розміщено 178 384 гривні, а також 6 748 доларів. Крім того, 23 000 доларів зберігається у банку готівкою. Ще 5 000 доларів готівкою зберігає дружина Ірина Кохан і 5 607 грн вона розмістила на банківських рахунках.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook