Президент звільнив голову райдержадміністрації на Рівненщині

Президент звільнив з посади голову райдержадміністрації на Рівненщині. Йдеться про очільника Сарненської РДА Олександра Кохана.

Відповідне розпорядження 12 березня оприлюднили на сайті офісу президента.

У документі йдеться, що Олександра Кохана звільнили з посади голови Сарненської районної державної адміністрації області згідно з поданою ним заявою. Причина — призначення заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації, яке раніше погодив Кабмін.

“Розпорядження президента про моє звільнення надходить в адміністрацію і я маю три дні, щоб його підписати. І вже після цього мене можуть призначити заступником начальника ОВА”, – повідомив Суспільному Олександр Кохан

Тимчасово виконувати обов'язки голови Сарненської райдержадміністрації буде його заступниця Любов Мацигон.

Також Кабмін погодив кандидатуру Олександра Терещенка заступником голови ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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