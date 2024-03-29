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На Донеччині введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
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На Донеччині введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК

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На Донеччині відключення електроенергії
Фахівці ДТЕК лагодять електромежу. Фото: ДТЕК

У Донецькій області введені стабілізаційні відключення електроенергії у низці населених пунктів, через масштабні обстріли енергосистеми України.

Про це повідомляє ДТЕК у Донецькій області.

"Через масштабні російські обстріли енергосистема України зазнала значних ушкоджень. Через це в Донецькій області введені стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що ознайомитись з графіком відключень можна за посиланням.

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