У Міністерстві внутрішніх справ України поінформували, що законопроєкт №8329, який посилює відповідальність за вчинення насильства щодо жінок і домашнє насильство, незабаром винесуть на розгляд Верховної ради для ухвалення в цілому.

Про це пресслужба МВС повідомила 30 березня.

У відомстві нагадали, що 20 червня 2022 року Верховна рада ратифікувала "Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відому як "Стамбульська конвенція". Президент України Володимир Зеленський 21 червня підписав документ про ратифікацію Стамбульської конвенції. Відповідно до неї, Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до її положень. Зокрема, це стосується і належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності. 1 листопада того ж року "Стамбульська конвенція" набула чинності.

"У 2023 році Нацполіція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022-му. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень", — йдеться у повідомленні.

При цьому, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

"Упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша, на 21% більше, ніж у 2023 році", — пояснили у МВС.

І наголосили, що ініційованим МВС та парламентарями законопроєктом № 8329 пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, розгляд якого в цілому відбудеться незабаром.

22 листопада 2023 року Верховна рада прийняла за основу законопроєкт №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами ("Стамбульська конвенція").

"Стамбульська конвенція" набула чинності у квітні 2014 року. Євросоюз підписав її 13 червня 2017 року.

Насильство з боку росіян в Україні

4 березня перша леді України Олена Зеленська інформувала, що від початку повномасштабної війни в Україні зареєстровано 274 справи за статтею "сексуальне насильство", яке вчиняють росіяни на території України.

"Офіс генерального прокурора станом на сьогодні розслідує 274 кримінальних провадження за фактом сексуального насильства під час війни. Цифра росте і, як не дивно говорити про це в межах цієї теми, але це позитивний маркер. Він свідчить про те, що постраждалі з часом усе більше наважуються говорити про це і свідчити", — розповіла тоді Зеленська.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.

11 грудня 2023 року глава МВС України Ігор Клименко інформував, що від початку повномасштабної війни слідчі поліції зафіксували понад 102 тисячі воєнних злочинів, які вчиняє Росія.