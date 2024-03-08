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У січні 2024-го зареєстровано 435 кримінальних справ про домашнє насильство — Опендатабот
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВОУКРАЇНАПРАВА ЛЮДИНИЖиття

У січні 2024-го зареєстровано 435 кримінальних справ про домашнє насильство — Опендатабот

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Насильство
Ілюстативне фото: Unsplash

У січні цього року було зареєстровано рекордну кількість кримінальних проваджень про домашнє насильство — 435. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. За даними Офісу генпрокурора України, до суду доходять понад 80% відкритих справ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року — виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення. Торік в Україні було зареєстровано 2705 відповідних кримінальних проваджень. Це на 11% більше, ніж у 2021 (2432 справи).

Опендатабот
Інфографіка Опендатабот

Рекордну кількість нових справ про домашнє насильство було зафіксовано у січні 2024 року — 435 за місяць. Це вже на 55% більше, ніж у січні 2023 року, коли зареєстрували 280 таких справ.

При цьому минулого року в середньому щомісяця відкривали 225 кримінальних проваджень щодо домашнього насильства. Для порівняння, у 2020-му таких справ було 184, а у 2021 році — 202 провадження на місяць.

"Загалом 10 351 справа щодо домашнього насильства була зафіксована в Україні за останні 5 років. Близько 80% від загальної кількості відкритих справ про домашнє насильство доходить до суду щорічно", — йдеться у повідомленні.

Стаття 126-1 про домашнє насильство була вперше внесена до Кримінального кодексу України у грудні 2017 року, а набула чинності у січні 2019. Перші справи у звітах Генпрокуратури з’явилися вже у квітні 2019 року.

Насильство з боку росіян в Україні

4 березня перша леді України Олена Зеленська інформувала, що від початку повномасштабної війни в Україні зареєстровано 274 справи за статтею "сексуальне насильство", яке вчиняють росіяни на території України.

"Офіс генерального прокурора станом на сьогодні розслідує 274 кримінальних провадження за фактом сексуального насильства під час війни. Цифра росте і, як не дивно говорити про це в межах цієї теми, але це позитивний маркер. Він свідчить про те, що постраждалі з часом усе більше наважуються говорити про це і свідчити", — розповіла тоді Зеленська.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.

11 грудня 2023 року глава МВС України Ігор Клименко інформував, що від початку повномасштабної війни слідчі поліції зафіксували понад 102 тисячі воєнних злочинів, які вчиняє Росія.

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