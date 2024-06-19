Президент Володимир Зеленський підписав закон №8329, який має посилити протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству у зв’язку з ратифікацією Україною Стамбульської конвенції.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон приводить норми Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" у відповідність до положень Стамбульської конвенції.

Згідно з законом, сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання людини образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), зокрема з використанням електронних комунікацій, каратиметься штрафом, громадськими або виправними роботами (з відрахуванням 20% заробітку). Зокрема за принизливі повідомлення сексуального характеру в месенджери можна отримати штраф до 2 720 грн.

Документ також містить норму щодо визначення малолітніх та неповнолітніх потерпілими, якщо вони були присутні при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. За це встановлюється адміністративна відповідальність.

Неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Також вводиться адміністративна відповідальність за вчинення сексуальних домагань.

Передбачається також, що під час розгляду справ про адмінправопорушення, пов’язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статі, суди можуть направляти осіб на проходження програми для кривдників з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за цією категорією справ. Окрім того, тепер кривдник не зможе звільнитися від відповідальності за підставами малозначності.

Закон також встановлює адмінвідповідальність за вчинення насильства за ознакою статі — умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної людини через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обв’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого.

Передбачається збільшення до 12 годин строку адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, у необхідних випадках, для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення.

Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.

20 червня 2022 року Верховна рада ратифікувала "Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відому як "Стамбульська конвенція". Президент України Володимир Зеленський 21 червня підписав документ про ратифікацію Стамбульської конвенції. Відповідно до неї, Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до її положень. Зокрема, це стосується і належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності. 1 листопада того ж року "Стамбульська конвенція" набула чинності.

22 листопада 2023 року Верховна рада прийняла за основу законопроєкт №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами ("Стамбульська конвенція").

"Стамбульська конвенція" набула чинності у квітні 2014 року. Євросоюз підписав її 13 червня 2017 року.