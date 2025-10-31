У Латвії низка неурядових організацій закликали президента країни Едгарса Рінкевичса не підписувати ухвалений Сеймом законопроєкт про вихід зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє Delfi.

Зокрема, центр MARTA, молодіжна організація Protests та інші неурядові громадські організації направили латвійському лідеру відкритий лист, закликаючи повернути документ на повторний розгляд до Сейму.

Протягом двох днів лист підписали понад 2 тисячі людей, серед яких активісти, політики, митці та відомі у латвійському суспільстві особи.

У листі зазначається, що Стамбульська конвенція є одним з найважливіших міжнародних інструментів захисту прав людини, а законопроєкт про вихід із неї розглянули поспішно. Крім того, наголошується, що громадському просторі спостерігається дезінформаційна кампанія щодо змісту документа.

Автори листа також закликають громадян надсилати листи Рінкевичсу з проханням повернути законопроєкт на повторний розгляд.

Крім того, 6 листопада, на Домській площі у Ризі відбудеться протест проти рішення про вихід зі Стамбульської конвенції.

Рінкевичс заявив, що оцінюватиме ухвалений депутатами законопроєкт про вихід зі Стамбульської конвенції "відповідно до Конституції".

"З урахуванням державних та юридичних, а не ідеологічних чи політичних міркувань", — зазначив він у своєму дописі у Facebook.

У листопаді 2023 року Сейм Латвії ратифікував Стамбульську конвенцію. А 30 жовтня 2025-го після багатогодинних дебатів ухвалив у другому, остаточному читанні законопроєкт про її денонсацію. Президент країни має 10 днів, щоб або підписати закон, або повернути його на повторний розгляд.

Стамбульська конвенція

Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина. Конвенція охоплює низку заходів із запобігання та протидії насильству, захисту його жертв, переслідування та покарання кривдників.

Документ визнає насильство стосовно жінок і порушенням прав людини, і видом дискримінації; встановлює чіткий зв'язок між досягненням рівноправності між жінками й чоловіками та викоріненням насильства над жінками.

Конвенція пропонує державам встановити кримінальну відповідальність за основні види насильства стосовно жінок (такі як переслідування, примусовий шлюб, ушкодження жіночих геніталій, примусовий аборт, примусова стерилізація) і забезпечити належне та ефективне покарання за насильство.

Крім того, кримінальним злочином визнається сексуальне домагання вдома, на роботі, в транспорті, на вулиці чи де-інде, а також фізичне чи психічне насильство, примусові аборти, стерилізацію та примусовий шлюб.

Станом на сьогодні Стамбульську конвенцію підписали 45 країн та Європейський Союз і ратифікували 36 країн. 12 березня 2012 року Туреччина стала першою, яка ратифікувала Конвенцію. Документ набив чинності 1 серпня 2014 року.

У березні 2021 року Туреччина скасувала свій підпис і ратифікацію Стамбульської конвенції з формулюванням, що її використовували для "нормалізації гомосексуальності".

20 червня 2022 року Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію, а наступного дня президент Володимир Зеленський затвердив її.