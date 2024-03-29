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В Українці на Київщині збудували ще одне укриття, яке можна використовувати як спорткомплекс
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В Українці на Київщині збудували ще одне укриття, яке можна використовувати як спорткомплекс

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Ще одне сучасне укриття-спорткомплекс збудували для ліцею в місті Українка на Київщині
Укриття на території Академічного ліцею № 2, м. Українка, Київська область, 29 березня 2024 р. Фото: КОВА

У місті Українка на Київщині з'явилось ще одне сучасне укриття подвійного призначення для школярів. Будівництво об'єкта тривало 8 місяців. Після канікул учні можуть повернутися до повноцінного очного навчання.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Сучасне укриття підвального типу облаштували на території Академічного ліцею № 2. Воно може вмістити майже 800 людей.

В Українці на Київщині збудували ще одне укриття, яке можна використовувати як спорткомплекс
Укриття на території Академічного ліцею № 2, м. Українка, Київська область, 29 березня 2024 р. Фото: КОВА

Будівництво сховища фінансували за кошти міського бюджету.

В Українці на Київщині збудували ще одне укриття, яке можна використовувати як спорткомплекс
Укриття на території Академічного ліцею № 2, м. Українка, Київська область, 29 березня 2024 р. Фото: КОВА

Укриття має подвійне призначення – під час освітнього процесу його використовуватимуть учні і вчителі як споруду цивільного захисту. У позашкільний час в укриття можуть спускатися інші містяни під час повітряної тривоги.

В Українці на Київщині збудували ще одне укриття, яке можна використовувати як спорткомплекс
Укриття на території Академічного ліцею № 2, м. Українка, Київська область, 29 березня 2024 р. Фото: КОВА

У мирний час об'єкт стане спортивним комплексом. На даху облаштували спортивний майданчик для занять волейболом та баскетболом.

В Українці на Київщині збудували ще одне укриття, яке можна використовувати як спорткомплекс
Укриття на території Академічного ліцею № 2, м. Українка, Київська область, 29 березня 2024 р. Фото: КОВА

Саме сховище має автономну систему життєзабезпечення — в ньому є індивідуальний тепловий пункт і резервне живлення. Укриття доступне для маломобільних груп населення.

В Українці на Київщині збудували ще одне укриття, яке можна використовувати як спорткомплекс
Укриття на території Академічного ліцею № 2, м. Українка, Київська область, 29 березня 2024 р. Фото: КОВА

Для безперервного навчання дітей в укритті Київська ОВА передала ліцею 50 планшетів.

Восени 2023 року в Українці перше укриття подвійного призначення з'явилось на території Академічного ліцею № 1. Сховище зможе прийняти понад 600 людей, а за відсутності тривог слугуватиме як спортзал.

Що відомо про забезпечення укриттями закладів освіти на Київщині

Упродовж 2022-2023 років у Київській області відремонтували укриття майже в 900 закладах освіти. Цьогоріч планують облаштувати ще близько сотні укриттів в освітніх установах регіону.

У дитсадку в селі Крюківщина відкрили відремонтоване укриття. Його площу збільшили удвічі. Там облаштовані місця для інклюзивних занять зі спеціалістами та спортзал.

В Українці на території ліцею з'явилось укриття подвійного призначення. Сховище під час небезпеки зможе прийняти понад 600 людей, а за відсутності тривог слугуватиме спортзалом.

В Юрівському ліцеї Гатнянської громади відкрили укриття, яке вміщує 700 людей одночасно. Тут навчаються 365 дітей — переважно з сіл Юрівка та Віта-Поштова. Укриття є одним із найбільших в закладах освіти області — 725 м кв.

Наразі зводять бомбосховище у Гоголівському ліцеї, що в Броварському районі. Через відсутність укриття частина ліцеїстів змушені навчаютися дистанційно.

Будується протирадіаційне укриття на території Мархалівської гімназії у Фастівському районі. Через відсутність власного сховища гімназисти змушені навчатися у школі іншого населеного пункту.

На території Переяславського ліцею №5 теж зводять протирадіаційне укриття. Після введення сховища в експлуатацію ліцеїсти зможуть навчатися в одну зміну.

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