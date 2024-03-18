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Школярі навчатимуться в одну зміну: у Переяславському ліцеї будують інклюзивне укриття
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Школярі навчатимуться в одну зміну: у Переяславському ліцеї будують інклюзивне укриття

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У Переяславському ліцеї №5 триває будівництво протирадіаційного укриття на 200 людей
Будівництво укриття у Переяславському ліцеї №5, Київська область, березень 2024 р. Фото: КОВА

На Київщині на території Переяславського ліцею №5 триває будівництво нового протирадіаційного укриття. Нині робітники облаштовують внутрішні перегородки. Після введення сховища в експлуатацію ліцеїсти зможуть навчатися в одну зміну.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

Будівництво захисної споруди Переяславського ліцею № 5 стартувало восени 2023 року. Об'єкт зводять за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Школярі навчатимуться в одну зміну: у Переяславському ліцеї будують інклюзивне укриття
Будівництво укриття у Переяславському ліцеї №5, Київська область, березень 2024 р. Фото: КОВА

Будівельники завершили бетонні роботи та утеплення зовнішніх стін і нині працюють над створенням цегляних перегородок усередині. Пізніше у сховищі почнуть внутрішні ремонтні роботи та оздоблення приміщень.

Школярі навчатимуться в одну зміну: у Переяславському ліцеї будують інклюзивне укриття
Будівництво укриття у Переяславському ліцеї №5, Київська область, березень 2024 р. Фото: КОВА

Підрядник також зобов'язався здійснити благоустрій прилеглої території з урахуванням вимог безбар'єрності. Доріжки до укриття вимостять тактильною плиткою з пониженням бордюрів там, де це необхідно. Також на вході до бомбосховища встановлять підйомник для вільного доступу людей з інвалідністю.

Нове укриття зможе одночасно прийняти до 200 людей — усіх дітей і педагогів ліцею. Після завершення будівництва сховища ліцеїсти матимуть можливість навчатися в одну зміну. В укриття ліцею під час тривоги зможуть приходити і жителі мікрорайону.

Що відомо про забезпечення укриттями закладів освіти на Київщині

Упродовж 2022-2023 років у Київській області відремонтували укриття майже в 900 закладах освіти. Цьогоріч планують облаштувати ще близько сотні 100 укриттів в освітніх установах регіону.

У дитсадку в селі Крюківщина відкрили відремонтоване укриття. Його площу збільшили удвічі. Там облаштовані місця для інклюзивних занять зі спеціалістами та спортзал.

В Українці на території ліцею з'явилось укриття подвійного призначення. Сховище під час небезпеки зможе прийняти понад 600 людей, а за відсутності тривог слугуватиме спортзалом.

В Юрівському ліцеї Гатнянської громади відкрили укриття, яке вміщує 700 людей одночасно. Тут навчаються 365 дітей — переважно з сіл Юрівка та Віта-Поштова. Укриття є одним із найбільших в закладах освіти області — 725 м кв.

Наразі зводять бомбосховище у Гоголівському ліцеї, що в Броварському районі. Через відсутність укриття частина ліцеїстів змушені навчаютися дистанційно.

Будується протирадіаційне укриття на території Мархалівської гімназії у Фастівському районі. Через відсутність власного сховища гімназисти змушені навчатися у школі іншого населеного пункту.

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