Найдавніші кам’яні знаряддя людини в Європі, імовірно, виявлені в Україні. В Ірані знайшли помаду у флакончику, якій чотири тисячі років. Десятирічне дослідження китів показало, що візерунки на їхніх плавниках так само унікальні, як відбитки пальців у людей. Ілон Маск ділиться успіхами та планами мікрочипа Neuralink. Суспільне зібрало наукові новини березня.

Помада, якій чотири тисячі років

На південному сході Ірану — в окрузі Джирофт провінції Керман — знайшли найдавнішу на сьогодні відому губну помаду. Їй близько чотири тисячі років, пише журнал Scientific Reports. Вчені виявили на розкопках хлоритовий флакон, який містить косметичний препарат насиченого червоного кольору. В ньому виявили органічні речовини, рослинні воски, а 80% мінералів зразка утворюють темно-червоний колір. Іранська суміш схожа на рецепт сучасної помади, кажуть науковці.

З форми й товщини флакона припускають, що його разом з дзеркалом було зручно тримати в одній руці, а іншою рукою рухати пензликом.

Помаду знайшли не біля людських останків, бо могильник, де її виявили, сильно пошкоджений. Тож поки не відомо, хто її використовував — люди якого віку, статі, статусу.

Відбитки хвостів у китів такі ж унікальні, як пальців у людей

AFP поговорило з науковицею з Корнелльського університету в США Андреа Боніллою. Вона з колегами з 2014 року каталогізує горбатих китів. Команда фіксує особин, аналізуючи візерунок їхнього хвостового плавника. За ці роки ідентифікували 70 китів. Бонілла дослідила, що забарвлення і візерунки, які має кожен кит, унікальні. Вони в цьому плані схожі на відбитки пальців.

Бонілла фотографує китів, потім замальовує репродукції візерунків на хвостах. З хвостового малюнка можна визначити, чи є в китів шкірні захворювання, або дізнатися про їхній раціон. Дослідники сподіваються побачити когось з цих 70 особин ще раз, щоб зафіксувати фізичні зміни на візерунках, які можуть свідчити про міграційні шляхи китів, чисельності популяції, стан їхнього здоров'я та статеву зрілість.

AFP додає, що глобальна популяція горбатих китів відновилася після проблеми комерційного китобійного промислу. За даними Міжнародного союзу охорони природи, сьогодні у світі живуть близько 84 тисяч дорослих особин. Але тваринам усе ще загрожує нелегальний вилов, забруднення та підводний шум.

Амеби з-під крана, що їдять мозок

Центр з контролю та профілактики захворювань у США не рекомендує промивати носову порожнину водопровідною водою — краще використовувати кип’ячену, стерильну або дистильовану. Люди зазвичай промивають ніс водою для очищення, для релігійних ритуалів (у Пакистані був випадок зараження, чоловік вчасно звернувся і його вилікували), аби послабити алергію та синусит. Є навіть спеціальні чайники для промивання носа — неті-пот.

Проте дослідження показали, що у воді з крана можуть жити амеби Acanthamoeba та Naegleria fowleri. Вони поширені в озерах, річках та інших водоймах, але також можуть опинитися у водопровідній воді. Промиваючи ніс, ви можете заразитися одноклітинними, які викликають шкірні захворювання, інфекції очей або легенів і смертельні інфекції мозку (такі як енцефаліт). Ці хвороби рідкісні. Наприклад, Acanthamoeba вражає 3-12 людей на рік в США. Але летальність висока — близько 82%.

Жук-панк

Австралійський аспірант Квінслендського університету Джеймс Твід розповів BBC історію відкриття нового виду жуків. В грудні 2021 року, під час походу Твід помітив щось пухнасте. Спершу вирішив, то пташиний послід. Потім зрозумів, що це жива істота, сфотографував та показав фото Австралійській національній колекції комах.

І от нещодавно Державне об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) підтвердило, що це новий вид жука-довгоносика. Йому дали назву Excastra albopilosa. Excastra означає "з табору" латиною, а albopilosa — "білий і волохатий".

"Він унікальний. Не так багато комах мають таку особливість", — розповів Твід. Жука за його волохатість неофіційно прозвали панком. Вчені поки точно не знають, чому вид має такий вигляд, але припускають, це еволюційне пристосування. Так він прикидається комахою, яку вбив грибок — це відлякує хижаків.

Найдавніші в Європі знаряддя праці

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nature, стародавні кам’яні знаряддя, знайдені на заході України, можуть бути найдавнішим відомим доказом присутності людини в Європі.

Знаряддя, виліплені з вулканічної породи, були знайдені в кар’єрі в Королево на Закарпатті в 1970-х. За допомогою нових методів археологи визначили, що предметам понад один мільйон років. "Це найдавніший доказ існування будь-якого типу людини в Європі", — заявив Мадс Фауршу Кнудсен, геофізик з Орхуського університету в Данії та співавтор нового дослідження.

Відколоті кам'яні інструменти, ймовірно, використовувалися для різання м'яса і зішкрібання шкур тварин. Невідомо, хто з ранніх предків людини їх виготовив, але припускають, це був Homo erectus — перший вид, який ходив прямо та опанував використання вогню.

Перша пересадка нирки від свині людині

Массачусетська загальна лікарня 16 березня провела першу у світі пересадку нирки свині до живого пацієнта. Її отримав 62-річний Річард Слейман, який жив із термінальною стадією ниркової недостатності, діабетом 2 типу та гіпертонією. Він був пацієнтом Центру трансплантації протягом 11 років. У 2018-му йому вже пересаджували людську нирку, яка не прижилася.

Свинячу нирку попередньо генетично відредагували за допомогою технології CRISPR-Cas9, вона має 69 геномних правок. Наприклад, вчені видалили шкідливі свинячі гени й додати певні людські, аби поліпшити сумісність нирки з людським організмом. Крім того, інактивували свинячі ендогенні ретровіруси, щоб усунути ризик інфікування пацієнта. Орган підготувала компанія eGenesis з Кембриджу. Як ішлося в пресрелізі Массачусетської лікарні, пацієнт добре почувається, його скоро випишуть.

Новини мозкового чипа Neuralink

Минулого місяця ми розповідали, що перший пацієнт, якому вживили мозковий імплант компанії Neuralink Ілона Маска, одужує та зміг поворушити компʼютерною мишею за допомогою думки. Чип вживили 29-річному Ноланду Арбо, який втратив рухливість внаслідок паралічу.

За минулий місяць Арбо опанував інші навички. Наприклад, силою думки написав перший допис в соцмережі, пограв у шахи та в комп’ютерну гру Civilization 6. А ще імплант допоміг Ноланду почати вивчати французьку та японську мови.

Ілон Маск заявив, що вже тестують наступний продукт Neuralink — імплантат Blindsight. Чип має подарувати зір сліпим від народження. Імплант уже випробовують на мавпах. Жодна поки не отримала серйозних травм внаслідок вживлення, додає бізнесмен. Маск пояснив, як відновлюватиметься зір: "Спочатку роздільна здатність буде низькою, як рання графіка Nintendo, але згодом може обійти звичайний людський зір".