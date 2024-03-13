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Більший за "Мрію": у США розробляють великий вантажний літак для перевезення вітрових турбін
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Більший за "Мрію": у США розробляють великий вантажний літак для перевезення вітрових турбін

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Вітрові турбіни працюють на вітроелектростанції поблизу Палм-Спрінгс, Каліфорнія, США, 5 березня 2024 року. Фото: Mario Tama/Getty Images

Група американських дослідників створює найбільший вантажний літак у світі — WindRunner. Згідно з показниками компанії-розробника Radia, цей літак буде більшим за український Ан-225 "Мрія". За допомогою WindRunner збираються перевозити лопаті вітрових турбін, які нині не вміщаються в жодні транспортні засоби.

Про це пише The Wall Street Journal.

Керівник ініціативи — ракетобудівник Марк Лундстром. Він у 2016 році заснував компанію-розробник Radia у штаті Колорадо. Команда роками зберігала в таємниці свою ідею, але зараз каже, що літак WindRunner уже перейшов екватор 8-річної розробки — і це проєктування, будівництво і сертифікація літака. Якщо проєкт таки завершать, це буде найбільший у світі літак за своїми розмірами та об'ємом вантажу, що він може підняти.

WindRunner розробляють, щоби перевозити лопаті вітрових турбін, які завдовжки з футбольне поле. Зараз найдовші лопаті використовуються лише поблизу місця виготовлення, адже на суші транспортувати їх неможливо. Лопаті не можуть транспортуватися залізницею або вантажівками. Вони завеликі для повороту на більшості кутів і заширокі, щоб проходити під мостами. А для транспортування їх морем потрібні спеціалізовані судна.

Характеристики літака WindRunner

Розробники WindRunner анонсують, що літак зможе перевозити лопаті завдовжки 105 м на відстань до 2000 км і приземлятися на напівпідготовлені злітно-посадкові смуги завдовжки до 1800 м, чого не може наразі жоден комерційний вантажний літак.

Попередньо, довжина WindRunner становитиме 108 м, висота — 18 м, розмах крил — 80 м, а місткість відсіку корисного навантаження — 8200 кубометрів.

Для порівняння: найбільший літак у світі, відомий на цей момент, — це український Ан-225 "Мрія", знищений російськими військами 27 лютого 2022 року під час боїв за Гостомель на Київщині. У "Мрії" довжина була 84 м, висота — 18,2 м, розмах крил — 88,4 м, а місткість — близько 1000 кубометрів.

Radia зібрав для проєкту нового літака $104 млн, а всього він оцінюється в 1 мільярд доларів. Серед співробітників і радників компанії — нинішні та екскерівники Boeing, Федерального управління цивільної авіації США, комунальних підприємств і розробників відновлюваних джерел енергії.

Що відомо про знищення літака АН-225 "Мрія"

27 лютого 2022 року стало відомо, що російські війська знищили один із найбільших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". Це сталося в аеропорту Гостомеля, де флагман української авіації перебував на ремонті.

У відомстві запевнили, що "Мрія" буде відновлена, але це коштуватиме понад 3 мільярдів доларів та потребуватиме понад п'ять років роботи.

Екскомандир знищеного Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов заявив, що літак був втрачений з провини керівництва держпідприємства "Антонов", яке за два тижні до початку війни виїхало за кордон та не доклало жодних зусиль для порятунку літака.

30 березня 2023 року державний концерн "Укроборонпром" відсторонив генерального директора Державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова для проведення службового розслідування.

Згодом СБУ повідомила про підозру колишньому гендиректору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, його заступнику, а також начальнику підрозділу з авіабезпеки. Їх запідозрили у перешкоджанні діяльності ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення Росії, що призвело до знищення літака АН-225 "Мрія".

Ан-225 з максимальною злітною масою 640 тонн був найважчим літаком у світі. Також він був найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря більше одного разу, хоча розмах його крила й менший, ніж в американського літака Г'юз H-4 "Геркулес", що зробив лише один короткий випробувальний політ на низькій висоті.

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