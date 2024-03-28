Король маорі в Новій Зеландії хоче надати юридичний статус китам

У Новій Зеландії король корінного народу маорі Тухейтіа Пакі Те Фероферо VII закликав надати китам статус юридичної особи. Так він хоче зберегти популяцію тварин, важливих для місцевих екосистем.

Про це пишуть Anadolu та France 24.

"Pвук пісні наших предків став слабшим, а середовище їх проживання під загрозою, саме тому ми повинні діяти негайно", — сказав Тухейтіа у спільній заяві з вождем сусідніх Островів Кука Тревел Ту Арікі.

"Кити відіграють життєво важливу роль у здоров'ї всієї нашої океанської екосистеми. Їхнє скорочення порушує крихкий баланс, який підтримує все живе в морі", — додав вождь Тревел Ту Арікі.

Лідери маорі закликають поєднати знання корінних народів Нової Зеландії та наукові свідчення для комплексного підходу до збереження китів.

За даними природоохоронної групи Всесвітнього фонду дикої природи, 6 із 13 видів великих китів на сьогодні класифікуються як такі, що перебувають під загрозою зникнення або вразливі.

Король Тухейтіа виголосив таку заяву після того, як напередодні, 27 березня, підписав із вождем Островів Кука Декларацію про океан (He Whakaputanga Moana). Угода має сприяти захисту океанічного простору для великих ссавців. Океани для корінних народів дуже важливі. Як зазначає природоохоронна ініціатива Hinemoana Halo Ocean Initiative, океан є творчою силою природи та складає основу планети.

Права маорі та їхня нематеріальна спадщина

Маорі становлять близько 17% від усього населення Нової Зеландії це близько 900 тисяч людей. Після тривалої колонізації Великої Британії британці та сотні вождів маорі врешті підписали Договір Вайтангі 1840 року. Цей договір надав маорі такі ж права, як і британським підданим, і владу над "таонга" — тобто нематеріальними цінностями.

Раніше Нова Зеландія вже ухвалила закони, що надають правовий статус природним об'єктам, таким як річки та гори, бо ті важливі для народу маорі.

Наприклад, вулкан Таранакі і річка Вангануї мають духовне значення для маорі. Корінний народ вважає їх предками. У 2017 році обом об'єктам було надано статус особи.