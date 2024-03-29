Окупаційний Кіровський районний суд Криму оштрафував незалежну мусульманську громаду "Ескі Кирим" на 100 тисяч рублів за нібито зберігання літератури з переліку забороненої в мечеті "Аз-Зубейр" у Старому Криму.

Про це повідомив юрист Рустем Кямілєв "Кримській солідарності".

Йдеться про книгу зі зібрання творів Саїда Нурсі "Рісале-і Нур" "Мунаджат (Молитва). Третій промінь" та про книгу Такіуддіна ан-Набхані "Система ісламу". Вони внесені до Федерального списку екстремістських матеріалів.

Співробітник "Центру з протидії екстремізму" Казяєв, який склав протокол на голову громади Ідріса Юрдамова, "Ескі Кирим" нібито допустила зберігання матеріалів з метою масового розповсюдження і "порушила статтю про виробництво і розповсюдження таких матеріалів" (ст. 20.29 КпАП РФ).

"Як ці книги з'явилися в мечеті — поняття не маємо", — заявив Юрдамов.

Захист не згоден з цим рішенням "суду" і буде оскаржувати його в окупаційному Верховному суді Крим.

"Обов'язковою ознакою правопорушення є масове зберігання. Суд, неправильно тлумачачи норму про зберігання, говорить про те, що навіть в одиничному екземплярі книга вважається зберіганням, але це не так", — зауважив Кямілєв.

За його словами, проблеми в організації почалися після того, як мечеть відійшла на баланс "Духовного управління мусульман Криму" у листопаді торік.

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