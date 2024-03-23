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Окупанти склали протокол на громаду "Ескі Кирим" за книги з мечеті, які там не зберігали
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Окупанти склали протокол на громаду "Ескі Кирим" за книги з мечеті, які там не зберігали

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мечеть, кримські татари
Ілюстративне фото. Кримська солідарність

Старший лейтенант поліції та оперуповноважений так званого Центру "Е"Центру протидії екстремізму по Криму П.А. Казяєв склав адміністративний протокол на незалежну мусульманську громаду "Ескі Кирим" про зберігання забороненої літератури.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Зазначається, що це сталося через місяць після обшуку в її голови Ідріса Юрдамова, який відбувся 29 лютого.

В протоколі, який є в розпорядженні громадської організації, "оперативник" вказує, що мечеть "Зубейр Джамі" в Старому Криму пов'язана з релігійною громадою "Ескі Кирим".

У ній під час обшуку 29 лютого було виявлено і вилучено книги зі списку забороненої літератури. Йдеться про книгу із зібрання творів Саїда Нурсі "Рісале-і Нур" "Мунаджат (Молитва). Третій промінь", а також про книгу Такіуддіна ан-Набхані "Система ісламу". Обидві в різний час були внесені рішеннями російських судів до Федерального списку екстремістських матеріалів.

"На думку оперативника Казяєва, який склав протокол, громада "Ескі Кирим" "допустила зберігання екстремістських матеріалів з метою масового розповсюдження" і порушила статтю про виробництво і розповсюдження таких матеріалів (стаття 20.29 КпАП РФ)", — йдеться у повідомленні.

Протокол оформили на голову громади Ідріса Юрдамова. У документі він пояснив, що з протоколом не згоден, а громада "не має жодного стосунку до мечеті "Зубейр Джамі".

"Книги нам не належать. Як з'явилися в мечеті — поняття не маємо", - написав Юрдамов.

Нагадаємо, 29 лютого цього року окупаційні силовики прийшли з обшуками до чотирьох кримських татар. Одного з них, Ленура Якубова, суд відправив під арешт на 14 діб. Його визнали винним у пропаганді та публічному демонструванні екстремістської символіки.

Крім того, силовики прийшли в домівки до імама незалежної мусульманської громади "Ескі Кирим" Ізета Сайфулліна, голови громади Ідріса Юрдамова та активіста Шевкета Кіямова. Юрдамова — відпустили, а Киямова після обшуку залишили вдома. На Сайфулліна склали протокол за порушення місіонерської діяльності. Після складання протоколу його відпустили з відділу поліції.

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