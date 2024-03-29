НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Данілов може стати новим послом України в Молдові — джерела
ЗеленськийДИПЛОМАТІЯМОЛДОВАУКРАЇНАСвітПолітикаПодії

Данілов може стати новим послом України в Молдові — джерела

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Данілов
Олексій Данілов під час інтерв'ю виданню Associated Press, 17 квітня 2023 року. AP

Екссекретар РНБО Олексій Данілов може стати новим послом України в Молдові — його кандидатуру розглядають в Офісі президента.

Цю інформацію підтвердили джерела Суспільного в ОП.

Напередодні президент Володимир Зелеснький заявив, що екссекретар РНБО Олексій Данілов "продовжить роботу на дипломатичному напрямку".

29 березня Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові.

26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко, відповідно до указу Зеленського.

Що відомо про Олексія Данілова

Данілов закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, за фахом історик та Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, за фахом магістр менеджменту. І Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.

У 1994 — 1997 роках він був мером Луганська, а 2005 — 2006 роках обіймав посаду очільника Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Данілов став 13 секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Його призначили на посаду 3 жовтня 2019 року.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Роботу онлайн-казино проаналізують спецслужби України
Зеленський відреагував на петицію щодо онлайн-казино, яка зібрала необхідні голоси менш як за добу
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив двох заступників Єрмака
Володимир Зеленський
Зеленський — про російський обстріл 29 березня: "Свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС"
Зеленський
Зеленський звільнив Шевченка з посади посла у Молдові
На початок