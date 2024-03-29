Екссекретар РНБО Олексій Данілов може стати новим послом України в Молдові — його кандидатуру розглядають в Офісі президента.

Цю інформацію підтвердили джерела Суспільного в ОП.

Напередодні президент Володимир Зелеснький заявив, що екссекретар РНБО Олексій Данілов "продовжить роботу на дипломатичному напрямку".

29 березня Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові.

26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко, відповідно до указу Зеленського.

Що відомо про Олексія Данілова

Данілов закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, за фахом історик та Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, за фахом магістр менеджменту. І Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.

У 1994 — 1997 роках він був мером Луганська, а 2005 — 2006 роках обіймав посаду очільника Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Данілов став 13 секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Його призначили на посаду 3 жовтня 2019 року.