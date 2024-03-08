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Зеленський: Молдова, країни Балтії й Казахстан — під загрозою військового наступу РФ
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Зеленський: Молдова, країни Балтії й Казахстан — під загрозою військового наступу РФ

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після саміту країн Південно-Східної Європи, Тирана, Албанія, 28 лютого 2024 року. Фото: AP/Armando Babani

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Казахстан, Молдова і країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) – під загрозою військового наступу з боку Росії.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"Щодо військового наступу на Молдову, то я вважаю, що це може бути однією з цілей Російської Федерації. Я думаю, що в небезпеці перебувають й країни Балтії, а також Казахстан", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що стосовно Молдови в Росії вже був план нападу і зміни влади, але його вдалося зірвати.

"Хочу нагадати всім, що від наших розвідок ми передавали російський план, передавали Молдові. І таким чином ми поділилися з іншими нашими партнерами. Молдова була підготовлена ​​до дій російських ДРГ. Вони хотіли захопити владу в Молдові, вони зробили б це дуже швидко. Слава Богу, і я вдячний нашій розвідці, що вони попрацювали непогано", – розповів Зеленський.

За його словами, тоді Молдова підготувалась і не дала росіянам можливості здійснити швидкий заколот проти влади.

Дестабілізаційні дії Росії в Молдові

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що навесні 2024 року Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у країні, використовуючи режим у придністровському регіоні.

9 січня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські державні ЗМІ продовжують сіяти політичну нестабільність у Молдові, апелюючи до проросійських сепаратистів у сепаратистському регіоні Придністров’я.

11 січня Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни деяким представникам уряду та ЗМІ Молдови через "переслідування російських і російськомовних ЗМІ, а також дискримінацію російських громадян".

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