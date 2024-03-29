Зеленський звільнив Шевченка з посади посла у Молдові

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 березня, звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Республіці Молдова.

Відповідний указ №192/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова", — йдеться в указі.

18 грудня 2019 року Зеленський призначив Шевченка на посаду України у Молдові, який розпочав роботу з лютого 2020 року.

До нього диппредставником з 2015 року був Іван Гнатишин, указ про його звільнення 25 квітня 2019-го підписав тодішній президент Петро Порошенко. Відтоді понад пів року Україна не мала посла у Кишиневі.