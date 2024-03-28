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Зеленський: Новий наступ РФ очікується наприкінці травня — на початку червня
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Зеленський: Новий наступ РФ очікується наприкінці травня — на початку червня

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Зеленський
Президент Володимир Зеленський дає інтерв'ю каналу CBS News. Кадр з відео

Українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті у "найгірші зимові місяці", але наприкінці травня — червні очікується контрнаступ російських військ.

Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що найнебезпечніша ситуація на Сході України, але Сили оборони її стабілізували "наскільки це можливо", зважаючи на дефіцит зброї.

"Ми починаємо готувати бригади до важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж два-три місяці тому. Ми ділимося з партнерами інформацією і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії і це може бути кінець травня або червень", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україні, щоб підготуватися до наступу РФ, потрібна допомога.

"Нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію, тримають за нас кулаки і кажуть: "Окей, у вас є сила"". Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога зараз, щоб готувати відповідні бригади, яким доведеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче розпочати", — сказав він.

За словами Зеленського, наразі стоїть питання що потрібно Україні, щоб не втрачати території зараз.

"Якщо ми не говоримо про контрнаступ, а про стабілізацію, про яку я сказав, щоб це тримати, то №1 — це ППО та артснаряди. Це те, що потрібно", — сказав він.

За словами президента, потрібно враховувати не лише кількість отриманих від партнерів снарядів, а й їхні характеристики.

"У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі тощо, дуже важко боротися з ворогом, чий артилерійський снаряд може стріляти на 20 з плюсом кілометрів, а у тебе він б'є до 20 км. Тобто щоб захищати треба мати паритет, а щоб наступати треба мати більшу силу. Ми сьогодні воюємо на дипломатичному фронті за паритет", — сказав Зеленський.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

"Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрати противнику, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій”, — пояснив Павлюк.

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