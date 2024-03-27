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Німеччина невідкладно передає Україні 10 тисяч снарядів
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Німеччина невідкладно передає Україні 10 тисяч снарядів

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снаряди 155 мм боєприпаси
Снаряди 155-мм калібру, 29 квітня 2022 рік, штат Делавер, США. AP/Alex Brandon

У Німеччині погодили постачання боєприпасів для Києва у три етапи. У межах першого 10 тисяч снарядів з арсеналів Бундесверу будуть в Україні вже найближчими днями.

Про це повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінґ в інтерв'ю виданню DW.

Посадовець поінформував, що в Берліні погодили 3 етапи із забезпечення ЗСУ боєприпасами:

  • перший — 10 тисяч артилерійських боєприпасів надійдуть "найближчими днями";
  • другий — Німеччина підтримає ініціативу Чехії та покриє витрати на закупівлю 180 тисяч снарядів, про що говорив міністр оборони Борис Пісторіус. Ці снаряди передадуть Україні в другій половині 2024 року;
  • третій — на довгострокову перспективу. У межах цього етапу Німеччина уклала двосторонню угоду (без уточнення, з якою саме країною) про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів. Їх надаватимуть із 4 кварталу 2024 року.

Фройдінґ вважає, що зараз Києву для відбиття російської агресії найдужче потрібні артснаряди, боєприпаси і ракети для сучасних систем ППО, а також броньовані бойові машини.

Він також розповів про навчання бійців ЗСУ у Німеччині. За його словами, ФРН за 2023 рік підготувала 10 тисяч українських військовослужбовців, а впродовж перших місяців цього року — ще від 3 до 4 тисяч.

Українці добре вчаться. До прикладу, гаубиці PzH 2000 військові освоїли значно раніше, ніж за декілька місяців, які передбачав Берлін. Німеччина навчає бійців ЗСУ різним напрямам:

  • насамперед — як застосовувати, обслуговувати й ремонтувати ту бойову техніку, яку ФРН постачає Україні
  • навчання санітарів;
  • підготовка снайперів;
  • управління військами.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

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