Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Німеччини "невдоволені коментарі" після закликів Києва надати далекобійні ракети Taurus.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Кулеба зазначив, що Україна вдячна за підтримку партнерів, але висловив стурбованість тим, що дії союзників не завжди збігаються з їхньою риторикою. І оскільки війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Він описав замкнене коло, коли зброя затримується або постачається в недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що Україна відступає, Україні неможливо перемогти. І союзники запитують себе, навіщо їм надавати Україні зброю, яка "змінить правила гри".

"Але, хлопці, вся ця реальність є наслідком одного простого факту — що українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", — сказав міністр.

Відповідаючи на питання про ракети великої дальності Taurus від Німеччини заявив, що від Німеччини отримує "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Берлін передати їй озброєння.

"Ви можете цитувати мене, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на це запитання, я отримую роздратований зворотний зв'язок з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - зауважив міністр.

13 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про свою відмову від передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це він сказав під час виступу у Бундестазі.

Раніше міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що Велика Британія готова допомогти Німеччині вирішити проблеми, повязані з постачанням Taurus Україні.

За словами Кемерона, наприклад, можливий такий “кільцевий обмін”, за якого Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, у свою чергу, поставить додаткові ракети Storm Shadow Україні.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.