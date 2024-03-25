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Ісландія вкладе 2 млн євро в ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
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Ісландія вкладе 2 млн євро в ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

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МPC Ісландії Б'ярні Бенедиктссон 2 млн євро Україні на боєприпаси
Міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедиктссон. Bjarni Benediktsson/Facebook

Ісландія підтримала закупівлю Чехією боєприпасів для Києва. Країна зробить свій внесок — близько двох мільйонів євро. Також Ісландія надасть кошти для потреб жінок у ЗСУ.

Про це повідомив уряд Ісландії.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, але й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпеки. Водночас ми маємо намір і далі підтримувати ініціативи такого типу", – сказав міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедиктссон.

В уряді додають, що Ісландія підтримає закупівлю обладнання для жінок в українському війську. Жінок-військовослужбовців пропонується забезпечити уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами на 75 мільйонів ісландських крон. (понад 500 тисяч євро).

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

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