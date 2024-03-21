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Німеччина замовила додаткові системи ППО Patriot
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Німеччина замовила додаткові системи ППО Patriot

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Patriot
Система ППО Patriot під час військових навчань у Швеції, 30 квітня 2023 року. AP

Міноборони Німеччини підписало контракт з американською компанією RTX (Raytheon) на закупівлю додаткової кількості зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті RTX.

Зазначається, що вартість підписаної угоди становить понад 1,2 мільярда доларів США, яка включає постачання пускових установок, радіолокаційних станцій, командного пункту, а також відповідну підтримку та забезпечення. Замовлення розміщене на найновішу версію ЗРК у конфігурації PAC-3MSE, яка якісно доповнить парк німецьких систем конфігурації PAC-2.

За словами голови відділу наземних і протиповітряних систем компанії Raytheon Тома Лаліберті, цей контракт відображає глобальний акцент на передові можливості протиповітряної та протиракетної оборони та "непохитну довіру до ЗРК Patriot".

"Завдяки цьому розширенню Німеччина не тільки модернізує свою значну протиповітряну оборону, але й покращить свою оперативну сумісність із союзниками та посилить основну місію НАТО", — додав він.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot є основою протиповітряної оборони 19 країн, у тому числі Німеччини, США та України.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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