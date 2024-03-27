Туреччина стане найбільшим продавцем у США вибухівки для виробництва артилерійських снарядів. Оскільки союзники України шукають, як постачати Києву більше боєприпасів, виникли затримки або ж і дефіцит тротилу для решти країн.

Про таке розповів Bloomberg, посилаючись на анонімні свідчення американських чиновників.

США та Туреччина поглиблюють військові зв'язки. Президент Реджеп Таїп Ердоган навіть запланував на травень візит до Білого дому — вперше за президентства Джо Байдена.

Туреччина як член НАТО довго не погоджувала вступ Швеції в Альянс, але в січні цього року зрештою це схвалила, а 7 березня Швеція офіційно приєдналася до НАТО.

Це, як зазначає Bloomberg, "розчистило шлях для Вашингтону" до продажу Анкарі американських літаків F-16, ракет і бомб загальною сумою 23 млрд доларів.

Тепер же Туреччина постачатиме в США вибухівку тротил пальне нітрогуанідин. Ця співпраця матиме вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155 мм. Очікується, що виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon вироблятимуть близько 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року.

США хоче не відставати від оборонно-промислового комплексу Росії, який сягає цього року, за деякими даними, 4 млн боєприпасів.

А затримки у виконанні світових замовлень і більші навантаження на оборонні ланцюги постачання спричинені війною Росії проти України. Адже Захід намагається наростити постачання боєприпасів для Києва.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Нідерланди виділили 100 млн євро;

Норвегія — 153 млн доларів;

Швеція — 30 млн євро;

Фінляндія — 30 млн євро;

Німеччина покриє витрати на 180 тисяч боєприпасів;

Литва — 35 млн євро;

Ісландія — 2 млн євро.

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.