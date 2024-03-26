Що відомо про курган "Дід" у Маріуполі, якій знищують російські окупанти

У Маріуполі російські окупанти знищують одну з найвідоміших культурних памʼяток, курган "Дід", який був створений у V тисячолітті до нашої ери.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області та управління культури Донецької ОДА.

"За даними слідства, представники російських окупантів зруйнували екскаваторами стародавню історичну пам’ятку курган Дід, датовану п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Його сучасна висота сягала шести метрів, а діаметр складав 70 метрів", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що цим росіяни порушили Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Що відомо про курган Дід

Начальниця управління культури Донецької ОДА Вікторія Точена розповіла Суспільному Донбас, курганні групи "Дід" складаються з двох курганів висотою шість метрів. Цей об'єкт був позначений на мапах ХІХ століття та був відомим об’єктом культурної спадщини. З мап і стала відома назва кургану. Він був споруджений за часів енеоліту – ранньої бронзи (ямна спільнота).

"Насип не був похованням царських скіфів і золота в ньому немає, він не може бути привабливим для авантюристів чи шукачів скарбів. Курган Дід має лише науковий та історичний інтерес. З впевненістю його можна назвати сучасником уславлених у світі пірамід Стародавнього Єгипту", — повідомили в управлінні культури.

За даними ОДА, існуючий нині курганний насип був центральним у групі, яка не збереглася до наших часів. Ця група курганів тягнулась на північ до річки Кальчик.

У 1993 році курган зазнав часткового руйнування через будівництво водоводу. Тоді маріупольський археолог Володимир Кульбака провів розкопки на зруйнованій ділянці. та знайшов кілька поховань доби бронзи (кінець ІІІ – початок ІІ тис. до н.е.) з ритуальним посудом, в який клали їжу для померлих.

"Сучасні дослідники вбачають в курганах цього типу і інженерні знання, і певну ідеологічну програму. Первісно створені кургани мали також невелику галявину-терасу для проведення поховальних церемоній та майбутніх відвідин кургану. Неподалік такої галявини були ями для жертвоприношень. Кургани вважали місцями зв'язку між померлими та живими", — розповіли у ОДА.

У грудні 2018 року під час інвентаризації археологічних пам’яток кургану "Дід" був задернований, та знаходився у задовільному стані.

"Зараз найвідоміша пам’ятка культури Маріуполя свідомо руйнується окупаційною владою", — заявили в управлінні культури.

Курган "Дід" у тимчасово окупованому Маріуполі не єдина подібна памʼятка на Донеччині, яка опинилась під загрозою знищення через російських окупантів.

Торік волонтери разом з військовими були вимушені вивозити унікальну скульптуру, яка знаходилась на верхівці кургану "Сторожові могили" у Волноваському районі.

Про це Суспільному повідомила начальниця управління культури Донецької ОДА Вікторія Точена.

"Біля села Сторожове, Великоновосілківскої громади Волноваського району, знаходиться археологічна пам’ятка, курганна група з п'яти курганів — "Сторожові могили". Як і курган "Дід" в Маріуполі, так і один з курганів цієї групи також має висоту майже шість метрів. Унікальність цього насипу полягає не тільки в його розмірах, а й в тому, що на верхівці кургану була розташована половецька кам’яна баба, що є рідкістю в наші дні. Найімовірніше, це фігура воїна", — уточнили в управлінні.

За даними обласного управління культури, скульптура була створена із каменю пісковика і датується приблизно ХІ-ХІІІ століттями. Розташування скульптури баби, це місце здійснення поминального культу предків, не пов'язаного безпосередньо з похованнями.

"Через російську агресію 14 листопада 2023 року волонтерка з Польщі Ольга Соляр, за допомогою військових "Бача", "Квадрат" і "Лях", які служать у 128-й бригаді вивезли з під російських обстрілів частину скульптури. Через значні пошкодження, скульптура перебуває на реставрації у Львові", — додали в управлінні.

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