що розповідають евакуйовані на Буковину жителі Сумщини

Понад 20 евакуйованих жителів Сумщини поселили у прихисток в Хотинській громаді Чернівецької області. Це частина жителів Великописарівської громади, які погодилися виїхали з-під російських обстрілів в іншу область – за останні два тижні їхню громаду обстрілювали понад 500 разів. Суспільне Чернівці ділиться історіями вимушених переселенців.

"Боїмося вибухів"

Серед евакуйованих 12-річний Кирило. Він приїхав потягом разом із сестрою, мамою та вітчимом. Спершу сім'я виїхала в Охтирку – вирішили зробити це після того, як російські військові масовано обстріляли громаду керованими бомбами. Згодом погодилися переїхати на Буковину.

"Торік зі сторони Росії прилетів вертоліт. Не знаю чим, але нам пошкодили дах та розбили два вікна. Після цього ми боїмося вибухів", – каже хлопець.

На Буковину прибув евакуаційний потяг з жителями Великописарівської громади. 26 березня, Чернівці. Суспільне Чернівці

"Одна бомба зруйнувала шість будинків"

Уродженець Великої Писарівки Олексій приїхав в область з дружиною та двома дітьми. Каже, повернутися додому хочеться щодня, але через керовані бомби це небезпечно – під час одного з обстрілів така бомба зруйнувала шість будинків.

"Я просто не став чекати того моменту, коли прилетить мені до хати. Не можна було там залишатися, бо кожної миті могло трапитися щось жахливе. Поки не було КАБів [ред. – керованих авіаційних бомб], було не так страшно, а коли вони почали падати, то це були такі сильні вибухи та руйнування, що я зрозумів – у жодному погребі ми їх не пересидимо", – каже Олексій.

Вимушений переселенець Олексій Мороз. Суспільне Чернівці

"Сапаєш картоплю й дрони літають"

68-річна Ніна Перепічай жила у Лукашівці, що на прикордонні Сумщини, все своє життя. У Чернівецьку область евакуювалася з двома синами: в одного з них місячна дитина, інший – втратив око, в яке потрапив уламок, коли чоловік порався на городі. Каже, останній чоловік, який виїздив з Лукашівки розповів, що села більше немає: одні стіни від будинків стоять.

"Стали літати дрони. Сапаєш картоплю, глянеш – літає. Казали краще не дивитися на них, бо ще й скинули б щось. З кожним днем стали людям хати розбивати: в когось прилітало в кухню, у когось — в город", – каже жінка.

Вимушена переселенка із Сумщини Ніна Перепічай. Суспільне Чернівці

Загалом з Великописарівської громади в Чернівецьку область 26 березня евакували 23 людей, з них 13 – діти. Приміщення для вимушених переселенців облаштували у будівлі колишньої ради села Круглик. Там є кімнати для кожної сім’ї, кухня та санвузли.

Що відомо про обстріли Великописарівської громади

Протягом останніх двох тижнів березня 2024 року було зафіксовано 567 обстрілів Великописарівської громади Сумщини. З них російські війська скинули майже 200 КАБів на громаду.

Вдень 24 березня військові РФ били по громаді з міномета (17 вибухів) та некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Вночі також були удари з мінометів (10 вибухів).

23 березня у громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки.

20-30 % інфраструктури у Великописарівській громаді зруйновані. Найбільш постраждалі населені пункти – Попівка – 97 %, Лукашівка – 86 %, Велика Писарівка – 40 %.

Наразі зареєстровано 1168 заяв про пошкодження об’єктів на території громади. З них 995 це житловий сектор, 46 адмінбудівель, 17 магазинів та 15 об’єктів сільгосппідприємств.

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