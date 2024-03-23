Армія РФ 115 разів влучила по Сумщині

23 березня армія РФ здійснила 31 обстріл Сумщини. Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Про це повідомили в ОВА.
Великописарівська громада: здійснено обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Краснопільська громада: ворог бив з міномета (40 вибухів), артилерії (9 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Середино-Будська громада: війська РФ нанесли авіаудар НАР (3 вибухи).
Шалигинська громада: 3 міни скинули армійці РФ на територію громади.
Юнаківська громада: зафіксовано здійснено обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (3 вибухи).
Білопільська громада: здійснено обстріл з ПТКР (2 вибухи).
Хотінська громада: був обстріл з міномета (15 вибухів).
Новослобідська громада: 2 міни скинули військові РФ на територію громади.
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