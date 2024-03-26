На Буковину евакуювали понад 20 жителів Сумщини, які виїхали з-під обстрілів

До Чернівців прибув потяг з понад 20 вимушеними переселенцями із Сумщини, серед них 13 дітей. Це жителі Великописарівської громади, яка розташована поблизу кордону з РФ. Впродовж останніх двох тижнів громаду обстріляли майже 200 авіаційними бомбами.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Евакуйовані сім'ї проживатимуть у прихистку в селі Круглик на Хотинщині. Раніше там була сільрада, а зараз на першому поверсі працює дитячий садок. Прихисток облаштували на другому поверсі.

Для цього у приміщення провели ремонт за гроші з обласного бюджету. Про це повідомив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram.

Загалом від початку повномасштабної війни Буковина прийняла понад 100 тисяч евакуйованих людей. Зараз в області проживають 80 тисяч вимушених переселенців. У 74 закладах є понад 3300 місць для тимчасового проживання людей, з них зайняті – майже 2 700.

Евакуйовані жителі Великописарівської громади, 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

На Буковину евакуювали 23 жителів Великописарівської громади, що на Сумщині. 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

Евакуйованих жителів зустріли представники громадський організаціїй. 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

Серед евакуйованих 13 дітей. 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

Що відомо про обстріли Великописарівської громади

Протягом останніх двох тижнів березня 2024 року було зафіксовано 567 обстрілів Великописарівської громади Сумщини. З них російські війська скинули майже 200 КАБів на громаду.

Вдень 24 березня військові РФ били по громаді з міномета (17 вибухів) та некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Вночі також були удари з мінометів (10 вибухів).

23 березня у громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки.

20-30 % інфраструктури у Великописарівській громаді зруйновані. Найбільш постраждалі населені пункти – Попівка – 97 %, Лукашівка – 86 %, Велика Писарівка – 40 %.

Наразі зареєстровано 1168 заяв про пошкодження об’єктів на території громади. З них 995 це житловий сектор, 46 адмінбудівель, 17 магазинів та 15 об’єктів сільгосппідприємств.

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