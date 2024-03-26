НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Буковину евакуювали понад 20 жителів Сумщини, які виїхали з-під обстрілів
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиЕвакуаціяПереселенціРегіони

На Буковину евакуювали понад 20 жителів Сумщини, які виїхали з-під обстрілів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

До Чернівців прибув потяг з понад 20 вимушеними переселенцями із Сумщини, серед них 13 дітей. Це жителі Великописарівської громади, яка розташована поблизу кордону з РФ. Впродовж останніх двох тижнів громаду обстріляли майже 200 авіаційними бомбами.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Евакуйовані сім'ї проживатимуть у прихистку в селі Круглик на Хотинщині. Раніше там була сільрада, а зараз на першому поверсі працює дитячий садок. Прихисток облаштували на другому поверсі.

Для цього у приміщення провели ремонт за гроші з обласного бюджету. Про це повідомив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram.

Загалом від початку повномасштабної війни Буковина прийняла понад 100 тисяч евакуйованих людей. Зараз в області проживають 80 тисяч вимушених переселенців. У 74 закладах є понад 3300 місць для тимчасового проживання людей, з них зайняті – майже 2 700.

На Буковину евакуювали понад 20 жителів Великописарівської громади
Евакуйовані жителі Великописарівської громади, 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

Жителів Великописарівської громади евакуювали з-під обстрілів
На Буковину евакуювали 23 жителів Великописарівської громади, що на Сумщині. 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

Евакуаційний потяг Чернівці
Евакуйованих жителів зустріли представники громадський організаціїй. 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

13 дітей евакуювали з Великописарівської громади
Серед евакуйованих 13 дітей. 26 березня, Чернівці. telegram/Руслан Запаранюк

Що відомо про обстріли Великописарівської громади

  • Протягом останніх двох тижнів березня 2024 року було зафіксовано 567 обстрілів Великописарівської громади Сумщини. З них російські війська скинули майже 200 КАБів на громаду.
  • Вдень 24 березня військові РФ били по громаді з міномета (17 вибухів) та некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Вночі також були удари з мінометів (10 вибухів).
  • 23 березня у громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки.
  • 20-30 % інфраструктури у Великописарівській громаді зруйновані. Найбільш постраждалі населені пункти – Попівка – 97 %, Лукашівка – 86 %, Велика Писарівка – 40 %.
  • Наразі зареєстровано 1168 заяв про пошкодження об’єктів на території громади. З них 995 це житловий сектор, 46 адмінбудівель, 17 магазинів та 15 об’єктів сільгосппідприємств.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Ракета
У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
На початок