Протягом останніх двох тижнів березня 2024 року було зафіксовано 567 обстрілів Великописарівської громади Сумщини. З них російські війська скинули майже 200 КАБів на громаду.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Загалом за два тижні в громаді нараховано 11 ракетних, 197 авіаударів КАБ, 76 НАР, 1 удар безпілотником "Ланцет", 48 вибухів з РСЗВ, 184 артобстріли та 40 обстрілів з мінометів.

Внаслідок обстрілів загинуло шестеро людей, поранено – 12, з них – п'ятеро дітей.

20-30 % інфраструктури у Великописарівській громаді зруйновані. Найбільш постраждалі населені пункти – Попівка – 97 %, Лукашівка – 86 %, Велика Писарівка – 40 %.

Наразі зареєстровано 1168 заяв про пошкодження об’єктів на території громади. З них 995 це житловий сектор, 46 адмінбудівель, 17 магазинів та 15 об’єктів сільгосппідприємств.

Що відомо про обстріли Великописарівської громади

Вдень 24 березня військові РФ били по громаді з міномета (17 вибухів) та некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Вночі також були удари з мінометів (10 вибухів).

23 березня у громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки.

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