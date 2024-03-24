Військові РФ завдали 50 ударів по трьох громадах Сумщини

За день 24 березня армія РФ здійснила 12 обстрілів територій Сумщини, було зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.

Про це повідомили в ОВА.

По Великописарівській громаді військові РФ били з міномета (17 вибухів), також були удари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

На Краснопільську громаду російські військові скидали вибухівки з безпілотника, також був обстріл з артилерії (6 вибухів).

По Білопільській громаді нанесли авіаудари некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів) та керованими авіаційними бомбами (3 вибухи). Також були удари з артилерії (8 вибухів).

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