Українці, які зазнали збитків через повномасштабне вторгнення Росії, з квітня цього року зможуть подавати заявки на відшкодування у застосунку "Дія". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та виконавчий директор міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, підписали відповідну угоду.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Українці вже з квітня через "Дію" зможуть подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є акт про обстеження від місцевої влади. Потім буде можливість подати заяви в Реєстр, якщо не звертались до місцевої влади", — розповів міністр.

За словами Федорова, це перший кейс, коли "Дію" будуть використовувати для міжнародного обміну даними. Також пізніше можна буде подавати через застосунок заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Крім цього, згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу — звернутись із заявами про відшкодування збитків.

"Мін'юст працює над досить складним і тривалим процесом репарацій, а "Дія" допомагає зробити процес подання заяв до реєстру простим, доступним і безпечним", — сказав Федоров.

Він додав, що Реєстр збитків завданих агресією РФ проти України створили під егідою Ради Європи у травні 2023 року. На сьогодні до Реєстру долучилися 43 країни та Євросоюз, в тому числі США, Японія та Канада. Головна мета Реєстру — зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб Росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

22 березня у Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи та комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники Офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

Що відомо про намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

5 грудня 2022-го стало відомо, що в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

19 січня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європарламенту.