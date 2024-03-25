Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілів критичної інфраструктури Львівщини 24 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

"Внаслідок масованої ворожої атаки безпілотними літальними апаратами, крилатими ракетами та гіперзвуковою ракетою "Кинджал" пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", – мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл критичної інфраструктури на Львівщині 24 березня 2024

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 03:28. Спершу область атакували за допомогою БпЛА. Начальник ОВА повідомляв про роботу сил ППО. Також Повітряні Сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Близько 05:16 начальник ОВА повідомив про роботу сил ППО. 06:07 повідомили про відбій повітряної тривоги.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Через 3,5 години армія РФ завдала повторних ударів по цьому ж об’єкту інфраструктури аеробалістичними ракетами "Кинджал". За його Козицького, рятувальники, які гасили пожежу від попередньої атаки, вчасно отримали повідомлення і перемістилися у безпечне місце.

О 17: 22 Максим Козицький повідомив, що пожежу рятувальники загасили.