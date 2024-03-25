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Пошкодження критичної інфраструктури на Львівщині – прокуратура розпочала розслідування
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Пошкодження критичної інфраструктури на Львівщині – прокуратура розпочала розслідування

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Обстріл Львівщини 24 березня 2024 року
Удар по критичній інфраструктурі Львівщині 24 березня 2024. пресслужба Львівської обласної прокуратури

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілів критичної інфраструктури Львівщини 24 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

"Внаслідок масованої ворожої атаки безпілотними літальними апаратами, крилатими ракетами та гіперзвуковою ракетою "Кинджал" пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", – мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл критичної інфраструктури на Львівщині 24 березня 2024

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 03:28. Спершу область атакували за допомогою БпЛА. Начальник ОВА повідомляв про роботу сил ППО. Також Повітряні Сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Близько 05:16 начальник ОВА повідомив про роботу сил ППО. 06:07 повідомили про відбій повітряної тривоги.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Через 3,5 години армія РФ завдала повторних ударів по цьому ж об’єкту інфраструктури аеробалістичними ракетами "Кинджал". За його Козицького, рятувальники, які гасили пожежу від попередньої атаки, вчасно отримали повідомлення і перемістилися у безпечне місце.

О 17: 22 Максим Козицький повідомив, що пожежу рятувальники загасили.

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