Росіяни завдали повторних ударів по Львівщині "кинджалами"

Вранці, 24 березня, армія РФ завдала повторних ударів по Львівщині аеробалістичними ракетами "Кинджал". Влучили в об'єкт критичної інфраструктури, який атакували цієї ночі крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "кинджалами". Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі", — повідомив Козицький.

За його словами, рятувальники, які гасили пожежу від попередньої атаки, вчасно отримали повідомлення і перемістилися у безпечне місце.

О 17: 22 Максим Козицький повідомив, що пожежу рятувальники загасили. "Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання", — написав начальник Львівської ОВА.

Цієї ночі, 24 березня, російська армія атакувала Львівщину ракетами та ударними БпЛА. Ціллю росіян був об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Нічна повітряна тривога в області тривала майже три години.