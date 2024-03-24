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Ракетами та БпЛА армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині
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Ракетами та БпЛА армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

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На Львівщині, 24 березня, було чутно звуки вибухів. Армія РФ атакувала область ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у напрямку Львівської області летіли близько 20 ракет і 7 шахедів.

"Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині. Про наслідки повідомить обласна влада", — повідомив Садовий.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

"Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", — мовиться у повідомленні.

Вночі, 24 березня, у зону відповідальності ПвК "Захід" залетіли 19 крилатих ракет та 7 ударних БпЛА.

"За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім "шахедів". Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", — повідомив Козицький.

Зона відповідальності Пвк "Захід" — це Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 03:28. Спершу область атакували за допомогою БпЛА. Начальник ОВА повідомляв про роботу сил ППО. Також Повітряні Сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Близько 05:16 начальник ОВА повідомив про роботу сил ППО. 06:07 повідомили про відбій повітряної тривоги.

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