Ракетами та БпЛА армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

На Львівщині, 24 березня, було чутно звуки вибухів. Армія РФ атакувала область ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у напрямку Львівської області летіли близько 20 ракет і 7 шахедів.

"Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині. Про наслідки повідомить обласна влада", — повідомив Садовий.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

"Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", — мовиться у повідомленні.

Вночі, 24 березня, у зону відповідальності ПвК "Захід" залетіли 19 крилатих ракет та 7 ударних БпЛА.

"За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім "шахедів". Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", — повідомив Козицький.

Зона відповідальності Пвк "Захід" — це Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 03:28. Спершу область атакували за допомогою БпЛА. Начальник ОВА повідомляв про роботу сил ППО. Також Повітряні Сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Близько 05:16 начальник ОВА повідомив про роботу сил ППО. 06:07 повідомили про відбій повітряної тривоги.