Нічна атака на Київщину: у КОВА розповіли про наслідки

Вночі, 24 березня 2024 року, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Повітряна тривога на Київщині тривала понад дві години. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Падіння уламків зафіксовані у кількох районах.

Про це поінформував очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих від ракетної атаки немає" — йдеться у дописі посадовця.

Водночас, за словами Руслана Кравченка, падіння уламків збитих цілей зафіксовані у трьох районах області. Пошкоджена ЛЕП, понад 400 будинків залишилися без світла.

"В одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки. Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла", — йдеться у повідомленні.

Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. В іншому місці — уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

"Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки", — розповів очільник області.

Згодом у ДТЕК уточнили, що внаслідок ракетної атаки уламками були пошкоджені електромережі Київської області. Без електрики було 1460 родин. До 11:00 світло повернули в усі будинки.

Вибухи вночі також пролунали у Києві. Уламки ракет впали у двох районах столиці. За даними Київської міської військової адміністрації, росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, Саратовської області. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.

Попереднього разу Росія завдала масованого ракетного удару по Києву та області в ніч на 21 березня. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні й 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Травмовані 13 людей, чотирьох госпіталізували.

У Шевченківському районі Києва для мешканців багатоповерхівок по вулиці Нагірній та в мікрорайоні Татарка, які постраждали від ракетної атаки РФ, організували штаб з надання допомоги.

У області також внаслідок ракетної атаки Росії постраждали четверо людей, уламки збитих ракет пошкодили 69 приватних будинків та електромережі, що призвело до перебоїв зі світлом. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.