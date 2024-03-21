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Поранені люди та пошкоджені приватні будинки: на Київщині фіксують наслідки ракетної атаки РФ
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Поранені люди та пошкоджені приватні будинки: на Київщині фіксують наслідки ракетної атаки РФ

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Наслідки ракетної атаки РФ 21 березня 2024 року на Київщині
Пожежники ліквідовують загоряння у будинку, яке сталося внаслідок ракетної атаки РФ. Київська область, 21 березня 2024 рік. Київська обласна прокуратура/Telegram

Внаслідок ракетної атаки Росії в ніч проти 21 березня на Київщині четверо людей постраждали люди, уламки збитих ракет пошкодили понад 60 приватних будинків та електромережі, що призвело до перебоїв зі світлом. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Про це наслідки атаки повідомила в Telegram Київська обласна військова адміністрація.

За даними КОВА, в області вночі 21 березня працювали сили ППО. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Водночас є руйнування і постраждалі від падіння уламків збитих ракет. Наразі відомо про 4 потерпілих, одну людину госпіталізували. У жителів травми різного характеру – порізи кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Усім надається необхідна медична допомога.

Станом на 18:00 на Київщині пошкоджено 69 приватних будинків. На більшості обʼєктів частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Є також майже повністю зруйновані будинки. Крім того, пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Через падіння уламків також пошкоджено фасади, вікна, огорожі 2 ліцеїв області. Наразі заняття в цих закладах освіти проводитимуться онлайн.

Крім того, уламками пошкоджено 14 транспортних засобів, 11 нежитлових об’єктів – медична лабораторія, паркани, гаражі, господарські приміщення.

Раніше в ОВА повідомили, що через атаку РФ у 4 районах Київщини зафіксовані пошкодження понад 40 приватних будинків, 2 багатоповерхівок і 12 автівок. В одному з населених пунктів вибуховою хвилею вибиті вікна в ліцеї.

Правоохоронці Київщини фіксують усі наслідки повітряної атаки російських військ.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"На місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС. Прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго повідомили, що уламки російської ракети пошкодили обладнання електромереж у Київській області, без світла залишились 1700 споживачів. Енергетики почали терміновий ремонт.

Згодом у компанії ДТЕК зазначили, що на Київщині вдалося полагодити пошкоджені мережі. Після 13:00 відновили електропостачання для всіх клієнтів у регіоні.

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура, постраждали люди.

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