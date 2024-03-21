2 балістичні і 29 крилатих: Сили ППО збили усі ракети, якими атакувала РФ

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет.

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгодонська та Енгельса в РФ.

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині", — йдеться у повідомленні.