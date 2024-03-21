Ракетна атака на Київ 21 березня: постраждали люди

В ніч проти 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали і в Києві. Сили ППО збили над містом близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичних. Уламки впали у різних районах столиці, постраждали 13 людей.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 3.21. В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про зліт дев'яти російських бомбардувальників Ту-95 та ймовірні пуски крилатих ракет.

Близько 5:00 у Києві пролунала серія вибухів. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив міський голова Віталій Кличко.

О 5:13 він повідомив, що у Святошинському районі столиці уламки збитої ракети впали на приміщення дитсадка, а у Шевченківському — загорілися автівки.

Автомобілі, які були пошкоджені внаслідок ракетної атаки на Київ 21 березня 2024 року. Cуспільне/Тетяна Джафарова

Також у Подільському районі зафіксоване падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. Екстрені служби виїхали на місце, додав Кличко.

О 5:18 він поінформував, що уламки ракети впали на житловий будинок у Святошинському районі.

У Шевченківському районі виникла пожежа у квартирі в житловому будинку і завтівки на стоянці. А у Подільському районі уламки збитої ракети впали на територію ще одного підприємства.

Ліквідація пожежі, яка виникла в одному з будинків у Шевченківському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ 21 березня 2024 року. Cуспільне/Тетяна Джафарова

Згодом Кличко повідомив, що у Подільському районі в результаті падіння уламків ракети виникло загоряння в трансформаторній підстанції та в двоповерховій нежитловій будівлі. Також палає дах житлового будинку. Рятувальні служби вихали на місце.

Станом на 5:45 відомо про чотирьох постраждалих. Троє — в Шевченківському районі, одна жінка — в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці, повідомив Кличко.

Станом на 5:58 кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки зросла до восьми. Усім медики надали допомогу на місці, поінформував міський голова.

О 6:23 Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки зросла до десяти. Двох людей госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо — в Святошинському.

За інформацією КМВА, силами на засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було збито близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичні. Росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Вирва, яка утворилася на місці падіння уламків збитої російської ракети. Київ, 21 березня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

У КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару по Києву:

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови; загорілося на трансформаторній підстанції, там пожежу ліквідували на площі 200 м. кв.. Інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася. Також сталося займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу вже ліквідовано.

уламки впали на територію нежитлової забудови; загорілося на трансформаторній підстанції, там пожежу ліквідували на площі 200 м. кв.. Інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася. Також сталося займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу вже ліквідовано. У Шевченківському районі уламки збитої ракети впали на багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, сталася пожежа у квартирі; мешканців багатоповерхівки евакуювали. Також ліквідували загоряння трьох автомобілів. Окрім того, уламки впали на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків, вибуховою хвилею пошкодило скління вікон багатоквартирного будинку, сталося загоряння приватного житлового будинку.

уламки збитої ракети впали на багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, сталася пожежа у квартирі; мешканців багатоповерхівки евакуювали. Також ліквідували загоряння трьох автомобілів. Окрім того, уламки впали на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків, вибуховою хвилею пошкодило скління вікон багатоквартирного будинку, сталося загоряння приватного житлового будинку. У Святошинському районі інформація щодо пошкодження будівлі дошкільного навчального закладу не підтвердилася. Однак є пошкодження 9-поверхового житлового будинку через падіння уламків на 4-й поверх, вибуховою хвилею вибиті вікна. Загоряння авто ліквідували.

За даними КМВА, кількість постраждалих зросла до 12 людей. Інформації про загиблих немає.

Станом на 9:00, за уточненими даними КМВА, кількість поранених у Києві зросла до 13 людей. Шестеро — у Святошинському районі та семеро — в Шевченківському. Госпіталізували чотири людини. Загиблих немає.

Внаслідок ракетної атаки на Київ зазнали пошкоджень шість столичних закладів освіти, повідомили у КМДА. Зокрема, у садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки.

У КМДА нагадали, що власники пошкодженого внаслідок обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста.

На нову ракетну атаку РФ відреагував президент Володимир Зеленський. У Telegram він повідомив, що сили ППО збили понад 30 ракет, зокрема аеробалістичну. Усім постраждалим людям надають допомогу.

"Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист «Петріотів» та інших провідних світових систем. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі", — зазначив Зеленський.

Попереднього разу Росія здійснила ракетну атаку на Київ та область 15 лютого. Усі повітряні цілі, які летіли на столицю, були знищені. Руйнувань і жертв немає.

7 лютого у Києві внаслідок внаслідок ракетного обстрілу у Києві постраждали близько 40 людей. П'ятеро людей загинули. Також пошкоджена інфраструктура.

У Повітряних силах повідомили, що 7 лютого сили ППО знищили 29 крилатих ракет та 15 "шахедів".