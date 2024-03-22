У Києві пролунали вибухи: що відомо

Вночі, 24 березня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали і у Києві. Сили ППО збили близько десятка ракет. Уламки впали в двох районах столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 3:41. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування крилатих ракет. Після 5:00 пролунали вибухи. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив столичний голова Віталій Кличко.

Згодом він повідомив, що уламки збитої ракети впали у лісосмузі. На місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

Понад дві годити в столиці тривала повітряна тривога. За даними Київської міської військової адміністрації, росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, Саратовської області. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.

Сили та засоби протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці збили приблизно десять ракет. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару в Києві уламки забитих ракет впали у двох районах: у Деснянському — на територію лісових насаджень, у Шевченківському — на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Є пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку без подальшого загоряння.

Інформації щодо постраждалих немає. На місцях пригод працюють оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються, зазначили у КМВА.

Попереднього разу Росія завдала масованого ракетного удару по Києву та області в ніч на 21 березня. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні й 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Травмовані 13 людей, чотирьох госпіталізували.

У Шевченківському районі Києва для мешканців багатоповерхівок по вулиці Нагірній та в мікрорайоні Татарка, які постраждали від ракетної атаки РФ, організували штаб з надання допомоги.

У області також внаслідок ракетної атаки Росії постраждали четверо людей, уламки збитих ракет пошкодили 69 приватних будинків та електромережі, що призвело до перебоїв зі світлом. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.