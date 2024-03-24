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Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
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Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"

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Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Робота ППО. Фото: повітряне командування "Захід"

У ніч проти 24 березня сили протиповітряної оборони у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей знищили 43 повітряні цілі: 18 ракет і 25 "шахедів".

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 24 березня російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс – РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей", — йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів". Телеграм-канал Миколи Олещука

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