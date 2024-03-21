Ракетний удар по Києву: в Шевченківському районі організували штаб допомоги

У Шевченківському районі Києва для мешканців багатоповерхівок по вулиці Нагірній та в мікрорайоні Татарка, які постраждали від ракетної атаки РФ, організували штаб з надання допомоги.

Про це написав у Facebook очільник місцевої райдержадміністрації Олександр Поповцев.

За його словами, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відкрили у школі №1 за адресою: пров. Делегатський, 1/28. Там працюватимуть співробітники Управління соціального захисту населення Шевченківської РДА. Вони прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від мешканців пошкоджених квартир.

Штаб з ліквідації наслідків атаки РФ у школі Шевченківського району, Київ, 21 березня 2024 р. Фото: Олександр Поповцев/Facebook

Також представники Центру надання адміністративних послуг консультуватимуть киян щодо подачі заявок на відшкодування збитків від російського обстрілу за програмою "єВідновлення".

Що відомо про нову ракетну атаку військ РФ по Києву та області

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Постраждали 13 людей, чотирьох госпіталізували.

На Київщині внаслідок ракетної атаки Росії постраждали двоє людей, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки. Обійшлося без жертв.