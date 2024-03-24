Влада РФ пропонує "ветеранам СВО" посади держслужбовців на ТОТ України — Центр нацспротиву

Влада Росії пропонує ветеранам так званої "спеціальної військової операції" (так у РФ називають війну проти України) посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях. У межах програми "герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на ТОТ України й отримати посаду в окупаційних структурах. Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ними", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС підкреслили, що для отримання посади "ветеранам СВО" треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві "фейкові виші", які за кілька місяців видадуть "необхідні дипломи".

Там також акцентували, що ніхто з колаборантів та "ветеранів СВО" не уникне покарання за свої злочини проти людства.