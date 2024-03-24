24 березня — 760 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Вночі, 24 березня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали у Києві.
- На Львівщині, 24 березня, було чутно звуки вибухів. Армія РФ атакувала область ракетами та ударними безпілотниками.
- В окупованому Севастополі пролунали вибухи: що відомо.
- Путін заявив, що для підозрюваних в теракті в "Crocus City Hall" у Підмосков'ї "було підготовлено вікно" для перетину російсько-українського кордону: що кажуть в ГУР.
- Російські війська завдали удару по Харкову ракетою Х-35.
Влада РФ пропонує "ветеранам СВО" посади держслужбовців на ТОТ України — Центр нацспротиву
Влада Росії пропонує ветеранам так званої "спеціальної військової операції" (так у РФ називають війну проти України) посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).
"Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях. У межах програми "герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на ТОТ України й отримати посаду в окупаційних структурах. Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ними", — йдеться у повідомленні.
У ЦНС підкреслили, що для отримання посади "ветеранам СВО" треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві "фейкові виші", які за кілька місяців видадуть "необхідні дипломи".
Там також акцентували, що ніхто з колаборантів та "ветеранів СВО" не уникне покарання за свої злочини проти людства.
У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних вимкнень світла — Вілкул
У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори.
Про це у Telegram повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Армія РФ обстріляла Білопільську громаду на Сумщині: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
24 березня після 13:00 російська армія атакувала трьома фугасними авіаційними бомбами селище Перемога Білопільської громади на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, приватні будинки та господарчі споруди.
Про це Суспільному повідомив Білопільський міський голова Юрій Зарко.
"Обстріляли дуже сильно. В результаті пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі й об'єкт енергетичної інфраструктури. У селі тимчасово немає світла, газу та води. Дивом люди не постраждали", — сказав він.
Глава МЗС Італії закликав Росію не використовувати теракт у Підмосков'ї для ескалації війни проти України
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Росія не повинна використовувати теракт в Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол", який сталася 22 березня, для виправдання ескалації війни проти України.
Про це повідомляє ANSA, посилаючись на заяву Антоніо Таяні.
"Завжди потрібно бути спокійним і розсудливим, навіть після жахливого теракту в Москві, і працювати над тим, щоб уникнути ескалації", – сказав Таяні на заході в місті Потенца, коли його запитали про порушення російською ракетою повітряного простору Польщі під час атаки західної України 24 березня.
На думку міністра, необхідно врахувати міркування, які "спонукатимуть усі сторони до розсудливості".
"Ми повинні закликати Росію не використовувати атаку (для виправдання ескалації війни проти України – ред.)", — додав Таяні.
Терехов: на третій день блекауту близько 40% споживачів у Харкові — зі світлом, 60% — з опаленням
У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян.
Точної дати повного відновлення роботи комунікацій наразі не спрогнозувати, в етері нацмарафону розповів міський голова Ігор Терехов.
"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", - зазначив Ігор Терехов.
За словами мера, нині в Харкові проживає 1 мільйон 300 жителів.
Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають.
"Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Працюють магазини, працюють заправки, працюють аптеки, декілька фітнес-залів", — зазначив міський голова.
Командувач Сухопутних військ Павлюк висловися щодо ставлення українців до ТЦК
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія може завдати поразки за допомогою самих українців через їхнє негативне ставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
Про це Павлюк написав у Фейсбуці у дописі “Як я здамся без бою”: чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки”.
Павлюк відзначив, що вищий пілотаж мистецтва війни — це “зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою”. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни, наголосив командувач.
За словами Павлюка, деякі громадяни України втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках росіян, які не полишають свого прагнення знищити Україну.
“Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів “як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові”, ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України”, — написав Павлюк.
Командувач наголосив, що два роки тому,не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни, всі чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію в Росії, "тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану".
“З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів", — написав Павлюк.
Зеленський оприлюднив відео, у якому демонструється, що таке "русский мир"
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, у якому демонструється, що таке "русский мир" — біль і смерть замість життя, терор замість міжнародного права.
"Росія повинна програти в цій війні. Лише це може надійно захистити життя. ППО, далекобійна зброя, артилерія, санкції, конфіскація російських активів, підтримка нашої держави – усе це наближає відновлення чесного миру й нормального життя", — написав Зеленський під відео.
У Севастополі окупанти РФ обходять квартири для перевірки телефонів — Атеш
В тимчасово окупованому Севастополі після успішних ударів Сил оборони України по військовим обʼєктами та кораблям ЧФ РФ, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.
Про це повідомляє військово-патріотичний рух "Атеш" з посиланням на агентів в російських силових структурах.
"Силовики і ФСБшники ходять по квартирах у Севастополі, перевіряють телефони", — зазначили партизани.
В "Атеш" також закликають буде уважними, почистити телефони або взагалі сховати їх.
У Полтаві стався конфлікт чоловіка із представниками ТЦК
У Полтаві між представником ТЦК та СП та місцевим чоловіком виник конфлікт. З останнім нині працюють правоохоронці.
Про це 24 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.
Повідомлення про конфлікт до поліції надійшло 24 березня від працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони повідомили, що 45-річний місцевий поводив себе агресивно стосовно військового.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Після спілкування з усіма учасниками події конфлікт було врегульовано Наразі з правопорушником працюють правоохоронці.
Заступник командувача Нацгвардії відвідав та нагородив гвардійців на Лиманському напрямку
Перший заступник командувача НГУ Вадим Гладков відвідав бійців на Лиманському напрямку та нагородив нацгвардійців.
Про це повідомили у Нацгвардії України.
Більш як 30 військовослужбовців бригад Буревій, Азов та Хартія отримали нагороди за мужність, відвагу, героїзм.
Полковник Вадим Гладков відвідав позиції нацгвардійців, які перебувають у Серебрянському лісництві та дізнався від командирів про оперативну обстановку на Лиманському напрямку, зокрема щодо укріплень фортифікаційних споруд.
Десантно-штурмові війська ЗСУ створили сайт, де можна подати заявку на службу
Десантно-штурмові війська Збройних Сил України створили сайт, на якому можна податися на службу в конкретну бригаду.
Про це повідомляється на сайті ДШВ.
Наслідки ракетної атаки в окупованому Севастополі: що відомо
Ввечері 23 березня ЗСУ вразили два великих десантних кораблі та інфраструктурні обʼєкти ЧФ РФ в окупованому Севастополі. Внаслідок вибухів є загиблий та поранені, пошкоджено транспортну інфрастуктуру та житлові будинки.
Про це заявив окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.
Він стверджує, що через влучання уламка ракети в торець будинку на вулиці Ялтинській загинув 65-річний севастополець.
"Загалом від уламків сьогодні постраждали 4 людини: у підлітка 18 років поверхневі різані рани передпліччя, у чоловіка 1991 року народження осколкове наскрізне поранення передпліччя, у чоловіка 1989 року народження осколкові поранення руки, у жінки 1957 року народження перелом гомілки", — йдеться у повідомленні.
Також за попередньою інформаціє, в районі Сімферопольського шосе в приватний будинок влучила ракета і не розірвалася.
"Від ударної хвилі повибивало скло в житлових будинках у центрі міста. Люди не постраждали", — зазначив Развожаєв.
Telegram-канал "ЧП/Севастополь" опублікував фотографії з наслідками вибухів.
Також Развожаєв повідомив, що пошкодження отримали пасажирські катери, зокрема із шести катерів у п'яти вибито скло. Крім того пошкоджено 3 пасажирські автобуси, 13 шкільних автобусів, один тролейбус і машину соціального таксі — також переважно вибито скло, в одного автобуса пробито бампер і радіатор.
На Донеччині помітили нову позначку на військовому транспорті окупантів — Андрющенко
З Бердянського напряму у колишній Новоазовський район на Донеччині переміщувався російський підрозділ, на військові техніці якого помітили нове маркування.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Нова позначка, як уточнив Андрющенко, має вигляд пісочних терезів у ромбі.
"Раніше схоже маркування фіксувалось Маріупольским Спротивом (Z в ромбі) в районі Приморська Запорізької області в процесі супроводження "військових" колон", — розповів радник мера.
На заході є пошкодження обʼєктів "Нафтогазу" внаслідок ранкової атаки росіян — Чернишов
На заході України внаслідок атаки з боку РФ є пошкодження обʼєктів “Нафтогазу”.
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив у Фейсбуці зранку 24 березня.
"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз на заході. Попередньо — без потерпілих", — написав Чернишов.
Він додав, що наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Деталі, за словами Чернишова, будуть згодом.
"Створюють "зуби дракона". На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікаційних споруд – ОВА
На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікаційних споруд. На даний час в області встановили майже сім тисяч бетонних пірамід.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, для робіт були задіяні підприємства Дніпропетровської та Запорізької областей.
"Працюють на повну потужність. Виготовляють необхідні для фортифікаційних споруд залізобетонні конструкції. Створюють ті ж "зуби дракона", з яких викладаються на місцевості пастки для бронетехніки", – повідомив він.
Зранку на Рівненщині працювала ППО
На Рівненщині під час повітряної тривоги зранку 24 березня працювали системи ППО.
Про це у своєму Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", — зазначив Олександр Коваль.
Розстріл трьох людей в Коханах на ТОТ Херсонщини: окупанти не віддають рідним тіла вбитих чоловіків
Російські окупанти не віддають рідним тіла трьох вбитих військовослужбовцями РФ жителів села Кохани Херсонської області.
Про це у Telegram повідомив Центр прав людини ZMINA.
Повідомляється, що минулого тижня в окупованому селі Кохани знайшли вбитими трьох чоловіків – Олександра Карпуся, Олександра Голенкова та Миколу Вознова.
"Окупанти провели так звані "слідчі дії" й затримали двох військовослужбовців з Волгоградської області РФ. Єдине, що відомо про вбивство – на тілах чоловіків були виявлені вогнепальні поранення", — йдеться у дописі.
Також Центр повідомив, що тіла вбитих пролежали три дні, бо ніхто не хотів їхати їх забирати. Наразі окупанти не віддають тіла рідним чоловіків.
Російська армія спрямувала на Мирноград чотири ракети "С-300" та авіацією вдарила по Очеретиному
Російські окупаційні війська 23 березня обстріляли десять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджений 41 цивільний об'єкт.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Ворог 1593 рази відкривав вогонь по лінії зіткнення, 14 — по житловому сектору. Поліція зафіксувала наслідки удару по Олексієво-Дружківці, який стався в ніч на 23 березня.Російські війська застосували керовану авіабомбу УПМБ Д30-СМ — пошкодили 13 приватних осель", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, на Мирноград російські війська спрямували 4 ракети "С-300" — поранили двох цивільних, пошкодили 18 багатоквартирних будинків, приватну оселю, котельню, адмінбудівлю, навчальний заклад, комунікації.
Також з артилерії окупанти обстріляли Курахівку — травмовані двоє людей, руйнувань зазнали 4 приватних будинки, авіаударом по Очеретиному пошкоджені багатоквартирний будинок і цивільне авто, розповіли у відомстві.
На Донеччині від обстрілів за добу поранення дістали четверо жителів
Протягом 23 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччиніпоранення отримали двоє жителів у Мирнограді та двоє людей у Курахівці.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1891 загинула,
- 4733 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Генштаб повідомив про ураження кораблів РФ
Генштаб ЗСУ зранку 24 березня повідомив про ураження великих десантних кораблів РФ "Ямал" та "Азов", центру зв'язку та кількох об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
По Львівщині ударили "Кинджалами", попередньо, є влучання — ОВА
По Львівській області вдарили "Кинджалами", повідомили в ОВА. Попередньо, є два влучання у обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.
Відбій тривоги у Києві та низці областей
На двох пунктах пропуску повністю заблокований рух вантажівок у бік Польщі —ДПСУ
Рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” зранку 24 березня.
Так, на двох пунктах пропуску — “Ягодин” та “Рава-Руська” — польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують із України в Польщу, розповів Демченко.
"Тут за останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків", — сказав він.
Речник ДПСУ відзначив, що в бік України, зокрема, через пункт пропуску "Ягодин" за минулу добу проїхали близько 60 вантажівок.
Вночі над Одещиною збили три ударні дрони. Є влучання у припортову інфраструктуру
У ніч з 23 на 24 березня в Одеській області збили три "Шахеди". Є влучання у припортову інфраструктуру. Люди не травмувались.
Про таке 24 березня повідомили у Силах оборони півдня України.
"Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", — зазначили у зведенні.
У Військово-морських силах зазначили, що два дрони збили їхні підрозділи.
На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння.
У повітрі 4 МіГ-31К.
Пошкоджені будинки, складські будівлі та дитсадок: що відомо про наслідки обстрілів Сумської області
Внаслідок російських обстрілів протягом доби 23 березня на Сумщині є пошкодження. Мова про приватні будинки, складські будівлі.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ" зранку 24 березня та Нацполіції Сумщини.
У Ворожбі пошкоджено 5 приватних будинків, у Юнаківці — три оселі та складська будівля, у Краснопіллі — один будинок. Також у Середино-Буді в результаті обстрілу пошкоджень зазнали 18 приватних будинків.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється, додали в ОК "Північ".
У поліції додали, що також пошкоджено дитсадок, СТО та 10 багатоповерхівок.
Що відомо про обстріли Сумщини протягом 23 березня
- Вночі та зранку російська армія 5 разів обстріляла території Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади.
- Протягом дня армія РФ здійснила 31 обстріл Сумщини. Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Сили ППО знищили 15 безпілотників у небі над Дніпропетровщиною
Сили протиповітряної оборони Дніпропетровщини знищили 15 безпілотників у небі над областю.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, вісім БпЛА збили у Криворізькому районі, ще 7 знищили у Нікопольському районі.
Армія РФ з мінометів обстріляла два села на прикордонні Чернігівщини
Війська РФ за добу 23 березня з мінометів обстріляли два села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада — один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня.
Сновська громада — 10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Хрінівка.
Нагадаємо, війська РФ 22 березня з дронів, ствольної артилерії та мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.
Інтенсивність російських штурмів на Авдіївському напрямку зменшилась: Цехоцький
За останні кілька днів інтенсивність штурмових дій російських військ на Авдіївському напрямку зменшилась.
Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі нацмарафону "Єдині новини".
"Сказуються їхні штурмові дії на цих "м'ясних штурмах". Успіху вони не мають. І розуміють, що дуже важко їм це вдається. Наразі збільшилась кількість літаючих апаратів різного типу, в тому числі розвідувальних. Можемо зробити висновок, що противник перегруповується та веде розвідувальну роботу", — сказав військовий.
За його словами, російські військові стріляють з артилерії, вчиняють скиди з дронів, застосовують дрони-камікадзе.
Офіцер уточнив, що військо РФ постійно поповнюється, модернізується у системах РЕБів, вони дуже укомплектовані.
На Мар'їнському напрямку, як уточнив військовослужбовець, кількість артилерійських обстрілів з боку армії РФ не зменшується, використовуються КАБи.
На цих двох напрямках серед російських військових воюють мобілізовані 1 армійського корпусу, військо постійно поповнюється, є спецпризначенці-інструктори, які добре навчені та керують процесами наступів, штурмів, додав Цехоцький.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога!
На Київщині падіння уламків зафіксовані у трьох районах області — ОВА
На Київщині падіння уламків збитих цілей зафіксовані у трьох районах області, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
В одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки. Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла.
Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дитячий майданчик на території приватного домоволодіння.
В іншому місці – уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
Ракетні та артилерійські удари по громадах Миколаївщини, знищені безпілотники: як минула доба
У Миколаївській області за добу, що минула, армія РФ завдала ракетних та артилерійських ударів по громадах Миколаївського та Вознесенського районів. Люди не були травмовані.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У ніч на 24 березня підрозділи Сил протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136", йдеться у ранковому зведенні від ОВА.
23 березня о 22:45 та 22:51 армія РФ здійснила два ракетні удари по відкритій території за межами населених пунктів Вознесенського району. Тип ракет встановлюють. Травмованих людей внаслідок атаки немає, повідомили у Миколаївській ОВА.
Того ж дня російські військові ударили ракетами по території Миколаївського району.
"23 березня близько 18:02 та 18:30 ворог вдарив двома ракетами по Миколаївському району, поцілив по відкритій території за межами населених пунктів. Тип ракет встановлюють. Травмованих немає", — йдеться у повідомленні військової адміністрації.
Також 23 березня о 21:38 військові РФ завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Поранених людей немає, зазначили у військовій адміністрації.
Крім того, 23 березня о 12:30, 21:39 зафіксували обстріли з артилерії по акваторії Очаківської громади. Ніхто не травмувався, повідомили в ОВА.
За добу армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини та завдала ракетного удару по Великоолександрівській громаді
Російські військові упродовж доби обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Завдали ракетного удару по Великоолександрівській громаді.
Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами перебували Берислав, Михайлівка, Токарівка, Львове, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Золота Балка, Станіслав, Микільське, Садове, Антонівка, Олександрівка, Білозерка, Нововоронцовка, Первомайське, Томарине та Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені п'ять приватних будинків, Пункт незламності, магазин та господарська споруда. Поранені шестеро людей.
Раніше в ОВА повідомили, російські військові вранці скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі. Поранені троє людей.
Також відомо, що армія РФ обстріляла Нововоронцовку. Поранена 60-річна місцева жителька.
Скидали міни, обстрілювали з мінометів та артилерії: російська армія завдала ударів по п'ятьох громадах Сумщини
Вночі та зранку 24 березня російська армія 7 разів обстріляла Сумщину. Ударів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.
По Юнаківській громаді армія РФ здійснила авіаудар КАБ (3 вибухи).
У Великописарівській були удари мінометів (10 вибухів). У Зноб-Новгородській теж зафіксували обстріл з міномета (5 вибухів).
Шалигинська громада зазнала обстрілів з міномета (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
На територію Середино-Будської громади армійці РФ скинули 2 міни.
Вночі над Одещиною та Миколаївщиною збили два "Шахеди"
У ніч з 23 на 24 березня в Одеській та Миколаївській області збили два ударні дрони.
Про таке 24 березня повідомили на сторінці у Facebook Військово-морських сил України.
Зазначимо, повітряна тривога пролунала після 23 березня після 23:00. У Повітряних силах повідомили про політ "Шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
У ніч проти 24 березня сили протиповітряної оборони у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей знищили 43 повітряні цілі: 18 ракет і 25 "шахедів".
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 24 березня російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс – РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда – Крим).
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ за минулу добу завдала 447 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 23 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 447 ударів по містах та селах Запорізької області:
- один ракетний і шість авіаційних — по Роботиному, Гуляйполю, Левадному та Малій Токмачці;
- 140 безпілотниками атакувала Запоріжжя, Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне;
- 11 разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Левадному;
- 289 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного та Новоандріївки.
"Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Через атаку військ РФ у Кривому Розі без опалення лікарні, навчальні заклади та майже 80 тисяч жителів
У ніч на 24 березня російські війська атакували Дніпропетровщинуударними БпЛА. Нині інформацію уточнюють. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили. Нині аварійно-відновлювальні бригади працюють.
Наслідки обстрілів на Нікопольщині
Вдарили війська РФ по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисяч у районі. Електропостачання вже відновили.
Двічі російські війська обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Атакували Марганець і Покровську сільську громаду. Загиблих та поранених немає.
Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області — ОВА
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
"Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", — мовиться у повідомленні.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у напрямку Львівської області летіли близько 20 ракет і 7 шахедів.
"Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині. Про наслідки повідомить обласна влада", — повідомив Садовий.
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Під ранок 24 березня під час повітряної атаки росіян на Україну одна крилата ракета залетіла на територію Польщі і перебувала у небі над країною 39 секунд.
Про це зранку повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.
Зазначається, що 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Метою завданих ударів були населені пункти, розташовані на заході України.
“Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи”, — йдеться у повідомленні.
У командуванні додали, що вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників.
“Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору”, — заявили у Командуванні.
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 24 березня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони,1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів РФ.
На Новопавлівському напрямку військо РФ 34 рази намагалося прорвати оборону — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 24 березня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 15 атак війська РФ в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку військо РФ 4 рази за підтримки авіації атакувало позиції українських захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснило 2 безуспішні атаки позицій українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
За добу російське військо втратило 990 військових — Генштаб
Станом на ранок 24 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 436 750 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 990 військових.
Генштаб: вночі РФ атакувала ракетами і "шахедами", на фронті за добу — 75 бойових зіткнень
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом протягом минулої доби військо РФ завдало 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснило 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 24 березня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області; Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області; Токарівка, Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Під час ракетної атаки на Україну Польща підняла авіацію
У Польщі під час ракетної атаки на Україну польська та союзницька авіація була активована.
Про це повідомили Збройні сили Польщі.
Зазначається, що оперативне командування ЗСУ спостерігало інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.
У Польщі розпочали всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі.
"Польська та союзницька авіація залучена, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", — йдеться у повідомленні.
У Києві ППО збила близько 10 російських ракет
У Києві ППО збила близько 10 російських ракет, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
За його даними, влучань у столиці не зафіксовано.
Львівщину атакували близько 20 ракет і 7 "шахедів"
На Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "шахедів". Вони намагалися атакувати обʼєкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
За його даними, влучань у Львові не зафіксовано.
У Києві столиці уламки ракети впали в лісосмузі
У Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі.
Про це повідомив міський голова Кличко.
Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце.
Київ — відбій повітряної тривоги
У Києві відбій повітряної тривоги.
У Києві працює ППО
У Києві чути вибухи, працює ППО, повідомили в КМВА.
Умєров і Сирський обговорили спільне оборонне виробництво з міністром оборони Данії
Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілись з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.
Про це повідомили в українському оборонному відомстві.
Міністр Умєров сказав, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.
Пріоритет у цій сфері — прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.
На Хмельниччині було чути повторні звуки вибухів
О 3:50 на Хмельниччині прогриміли повторні вибухи, передає кореспондентка Суспільного. Ймовірно, в області працює ППО.
На Львівщині працює ППО
На Львівщині працює ППО, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У Києві оголосили повітряну тривогу
У Києві оголошена повітряна тривога, повідомили в КМВА.
На Хмельниччині було чути звуки вибухів
У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Ймовірно, в області працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.
"Росія вже платить за те, що вона робить в Україні", — речник Єврокомісії
Росія вже платить за те, що вона робить в Україні та за українську оборону. Йдеться про прибуток від заморожених російських активів, що надходить Україні за рішенням Євросоюзу.
Про це повідомив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в ексклюзивному інтерв’ю Суспільному.
"Від самого початку російської незаконної агресії проти України Європейський Союз заявляв, що Росія заплатить за цю агресію і за ціну руйнувань. Зараз, коли війна з боку Путіна триває, Європейський Союз вирішив використати прибутки від заморожених активів російського центрального банку для підтримки України. Таким чином, по суті, Росія вже платить за те, що вона робить в Україні або за українську оборону. Тож надходження, надприбуток або прибуток від заморожених активів буде використаний для фінансування також і оборонних потреб України", — підкреслив Петер Стано.