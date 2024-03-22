На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 23 березня на передовій в Україні відбулось 64 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 11 атак росіян на Бахмутському напрямку на Донеччині, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку російське військо наступальних (штурмових) дій не вело. Завдало авіаудару в районі населеного пункту Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак РФ в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де російська армія, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку росіяни 3 рази, за підтримки авіації, атакували позиції українських захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби військо РФ здійснило 1 безуспішну атаку позицій українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.