23 березня — 759 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
У Кривому Розі чутно звуки вибухів
У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
ЗСУ могли вразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі — OSINTtechnical
Щонайменше три українські крилаті ракети у суботу ввечері вразили у Севастополі великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомив розслідувач OSINTtechnical.
При цьому зазначається, що вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ обставлений супутниковими антенами SATCOM.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував пілотам на роботу.
В окупованому Севастополі пролунало ще 4 вибухи
О 22:29 в окупованому Севастополі пролунало ще чотири вибухи, повідомив Суспільному місцевий житель.
У Харкові чутно вибухи
У Харкові чутно вибухи, ймовірно — за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В окупованому Севастополі було чутно вибухи
В окупованому Севастополі було чутно вибухи, розповів Суспільному місцевий житель. Окупаційний "губернатор" Севастополя Развожаєв заявляє, що в місті працює ППО.
Ракетна небезпека у низці областей
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях.
Також повідомляють про загрозу балістики у Кіровоградській області та про загрозу ударних дронів на Полтавщині.
Активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
У Харкові повністю відновили водопостачання
У Харкові відновили водопостачання в усіх районах, повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram. За його даними, теплом забезпечена одна третина від усіх осель, гарячою водою — трохи менше половини.
У Херсоні чутно вибухи
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Російські війська завдали удару по Харкову ракетою Х-35
Російські війська завдали удару по Харкову ракетою Х-35, повідомили попередні дані в облпрокуратурі. Пошкоджені складські приміщення та будівлі підприємства. Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Загроза застосування ударних дронів на півдні
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Миколаївській та Херсонській областях.
Активність російської тактичної авіації на сході
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність тактичної авіації РФ на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Близько 35% будинків у Харкові наразі зі світлом
Близько 35% будинків у Харкові зі світлом, 50% — з опаленням, сказав у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що термінів підключення послуг не знає, оскільки інфраструктура має значні пошкодження після російських ударів 22 березня. За його словами, близько 14 тис. людей сьогодні відвідали пункти незламності у Харкові, вони працюватимуть і надалі.
На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби 23 березня на передовій в Україні відбулось 64 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 11 атак росіян на Бахмутському напрямку на Донеччині, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку російське військо наступальних (штурмових) дій не вело. Завдало авіаудару в районі населеного пункту Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ.
На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак РФ в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.
На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де російська армія, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку росіяни 3 рази, за підтримки авіації, атакували позиції українських захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби військо РФ здійснило 1 безуспішну атаку позицій українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Росіяни вдень обстріляли з артилерії селище Курахівка на Донеччині, Берислав та Криворізький район на Дніпропетровщині
Російські військові вдень обстріляли з артилерії селище Курахівка на Донеччині: двоє чоловіків поранені, повідомив Суспільному Донбас начальник Курахівської МВА Роман Падун. Ще двоє людей отримали поранення внаслідок атаки безпілотника по Бериславу на Херсонщині, повідомили в ОВА. Також внаслідок удару російського дрона по АЗС у Криворізькому районі Дніпропетровщини отримала поранення жінка, повідомив керівник ОВА Лисак. Війська РФ від ранку десятьма безпілотниками атакували Нікопольщину, тричі вдарили по району з артилерії. Пошкоджені гімназія, аптека, перукарня, підприємство, п'ятиповерхівка та два приватні будинки.
Макрон зробив нову заяву про війну в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що думка про те, що що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, є помилковою. Про це Макрон сказав, коментуючи заяву речника президента РФ Дмитра Пскова про те, що "через втручання Заходу "СВО стала війною", передає Reuters. "Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", — підкреслив французький президент.
У Росії заявили про знищення двох українських безпілотників над Бєлгородською областю
У Росії заявили, що близько 19:00 та 19:30 за місцевим часом над Бєлгородською областю були нібито знищені два українські дрони.
У Харкові є влучання у промзоні
Влучання у Харкові зафіксували у промзоні в одному з районів, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, люди під час удару РФ поранень не зазнали. Терехов зазначив, що будинки поруч мають пошкодження.
Ракетна небезпека на Миколаївщині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Миколаївський області.
З Донеччини на Рівненщину евакуювали 58 жителів
58 жителів Донеччини евакуювали на Рівненщину, з них 25 дітей та 6 осіб з інвалідністю, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадім Філашкін.
У Миколаєві було чутно вибухи
У Миколаєві чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Згодом у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Ракетна небезпека у низці областей
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Активність російської тактичної авіації на сході
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про активність російської тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Відбій ракетної небезпеки у низці областей
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про відбій ракетної небезпеки у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
У столиці відкрився форум оборонних індустрій України та Данії
У Києві сьогодні 23 березня відкрився форум оборонних індустрій України та Королівства Данія. На ньому представники міністерств оборони, парламентів та підприємств обох країн обговорювали співпрацю у галузі оборони та IT, повідомляє кореспондент Суспільного.
Зокрема, учасники від Данії анонсували нові інвестиції, заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.
Також в данській Організації закупівель і логістики Міністерства оборони Данії (DALO) планують створити новий підрозділ, який окремо займатиметься допомогою для України, повідомив керівник DALO Кім Єспер Йоргенсен.
Як минув тиждень на фронтах
Останніми тижнями війська РФ масовано обстрілюють Сумщину та намагаються прорвати оборону ЗСУ в бік Лимана, Часового Яра та Вугледара. Українські військові також відбивають атаки західніше Марʼїнки та на півдні країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах — читати тут.
В Україні запрацювала Єдина ветеранська гаряча лінія
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що консультації з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів надаватимуть кваліфіковані фахівці.
Зателефонувати на Єдину ветеранську лінію можна з питаннями отримання грошової допомоги та компенсації, житла та юридичних консультацій тощо. Також можна дізнатись про отримання психологічної підтримки, лікування та реабілітації, підтвердження факту отримання поранення, соціальних пільг учасникам бойових дій та родинам загиблих, а також людям, які набули інвалідність внаслідок війни.
Сервіс запустили Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом. Впровадження телефонної Єдиної ветеранської лінії є складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних.
Наразі Єдина ветеранська лінія працює у тестовому режимі. Отримати консультацію можна щодня з 08:00 до 20:00, зателефонувавши за номером: 0 800 505 217.
Хакери ГУР атакували сервер органів влади РФ — джерела
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували сервер органів державної влади РФ, заблокована робота низки сайтів з доменом gov.ru.
Про це повідомляють джерела Суспільного у спецслужбах.
За словами джерел атаки тривають і наразі заблоковано роботу сайтів www.avard.gov.ru, www.gov.ru (головний сайт) та кінцевий сервер fso.gov.ru.
Армія РФ атакувала Одещину балістикою: куди влучили ракета
Удень 23 березня армія РФ ударила балістикою по Одещині з тимчасово окупованого Криму, імовірно "Іскандер-М".
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
Ракета влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і травмованих не надходила.
Також над Чорним морем знищили два розвідувальних дрони типу "Zala".
В Одеській області сигнал повітряної тривоги пролунав о 11:44. Через пару хвилин у Силах оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку для регіону. У Повітряних силах зазначили, що в областях, де оголошена тривога, загроза застосування балістичного озброєння.
Вивчення воєнних злочинів РФ: Бучу відвідала місія незалежних експертів ОБСЄ
У Бучі побувала місія незалежних експертів ОБСЄ, утворена згідно з Московським механізмом. Метою візиту було дізнатися більше про злочини армії РФ, зокрема, утримання цивільних у полоні, а також відвідати місця масових вбивств мирних жителів під час російської окупації.
Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.
З делегацією зустрівся секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Разом із експерткою місії з Норвегії Сесілі Геллештвейт вони побували в районі "Агробудпостачу" на вулиці Яблунська, 144.
Там учасники місії дізналися про вбивства і тортури на цивільними, скоєні російськими військовими навесні 2022 року. Іноземні гості вшанували пам'ять загиблих.
Також делегати завітали до Бучанської міської ради та поспілкувалися із керуючим справами Дмитром Гапченком. Він був полоненим у росіян, тож розповів незалежним експертам про події лютого-березня 2022 року, які пережив сам.
"Для нас дуже важливо розуміти усі масштаби трагедії. Те, що відбулося у Бучі, демонструє усе зло, яке несуть росіяни на мирні території", — наголосила Сесілі Геллештвейт.
ЗАЕС вдруге за добу опинилась на межі блекауту
Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, наразі все вже відновили.
Про це повідомляє Міненерго.
"Вдруге за добу Запорізька АЕС лишалася на одній лінії живлення. Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції", — йдеться у повідомленні.
Станом на ранок, як зазначають у міністерстві, роботу лінії відновлено, а живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі.
Голова Харківської ОВА попередив про можливі блекаути
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що в області можливі відключення електроенергії.
"Фактично цілу добу з енергетиками ми працювали над відновленням нашої енергетичної системи. Не будемо говорити про результати, щоб не інформувати нашого ворога. Разом із цим, потрібно підготуватися до можливих подальших блекаутів", — зазначив Синєгубов.
Він закликав містян запастися мінімальним набором води, харчів, павербанками, генераторами та паливом для них.
"Ми маємо максимально зменшити споживання електроенергії, аби допомогти нашій енергетичній системі. Найближчим часом будемо виходити на пік потужностей та аналізувати наші можливості", — сказав голова ОВА. За його словами, не виключено, що доведеться переходити на планові графіки відключень, аби максимум населення та промисловості під’єднати до електромереж.
З трьох населених пунктів Шосткинського району на Сумщині примусово евакуюють понад 50 дітей
З трьох населених пунктів Шосткинського району відбуватиметься примусова евакуація 54 дітей через безпекову ситуацію.
Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 23 березня.
За інформацією Мінреінтеграції, планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей. Діти евакуюватимуться з батьками або іншими законними представниками. Евакуація безкоштовна
Росія не зможе захистити всі НПЗ від українських атак — британська розвідка
Росія навряд чи зможе захистити всі нафтопереробні заводи від українських ударів, які вже вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
У відомстві зазначили, що 17 березня 2024 року представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала удару по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. 15-16 березня українські ЗМІ повідомили, що атак зазнали також три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні Росії.
За даними розвідки, нещодавні удари українських безпілотників, ймовірно, призвели до порушення роботи щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.
"Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт може потребувати значного часу і витрат. Санкції, найімовірніше, призведуть до збільшення часу і витрат на заміну обладнання", — йдеться у повідомленні.
У британській розвідці прокоментували слова представника Міністерства енергетики Росії, що для захисту НПЗ планується розгорнути ЗРК "Панцир".
"Враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти. Деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА", — йдеться у повідомленні.
Військові РФ скинули вибухівку на Пункт незламності на Херсонщині: поранені двоє людей
Російські військові вранці 23 березня 2024 року скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі Херсонської області. Поранені двоє людей.
Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушень військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.
Луганські прикордонники знищили російський БТР на Бахмутському напрямку
Ударні безпілотні групи підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" на Бахмутському напрямку знищили російський БТР-82А. Про це повідомили у бригаді "Помста".
"Спочатку на ділянці з потенційним рухом ворожої техніки прикордонники здійснили дистанційне мінування. Через певний час пошкоджений та знерухомлений бронетранспортер виявила група аеророзвідників та передала ціль ударним БпЛА", — розповіли військові.
Українськ воїни знищили російський БТР FPV-дронами та скидами, уточнили у бригаді.
Вночі "шахеди" пошкодили енергооб'єкти у двох областях України
У двох областях Україні внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе були пошкоджені енергетичні об'єкти. Пошкодження були у Дніпропетровській області та Запоріжжі.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Дрони маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.
На півдні України сили ППО збили 12 "шахедів: у Дніпропетровській області і в Запоріжжі — по чотири, у Херсонській області — три, у Миколаївській — один.
"На Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Військові додають, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей росіян.
Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи після масованого удару РФ
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи і областях після російського удару 22 березня, а також звіт військового командування про ситуацію на фронті.
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
"Отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт у наших областях після російського удару в пʼятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота. Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам", — зазначив президент.
За його словами, найскладніше досі у Харкові, там продовжується підключення до електрики побутових споживачів.
"Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", — повідомив Зеленський.
Також президент повідомив, що на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, Миколаєві і Запоріжжі фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики.
Водночас, за його словами, в частині громад діють аварійні графіки відключень.
"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", — зазначив Зеленський.
Російські війська обстріляли Лиман й Торецьк з артилерії, а по Мирнограду вдарили чотирма ракетами
Російські окупаційні війська 22 березня обстріляли дев'ять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 15 цивільних об'єктів.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Російські війська здійснили 1669 атак, з них 12 — обстріли населених пунктів. Чотири удари окупанти завдали по Очеретиному — вбили 62-річну жінку, поранили 49-річного чоловіка. Пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, Лиман обстріляли з реактивної артилерії, руйнувань зазнали 4 приватних оселі, а внаслідок артилерійського нальоту у Торецьку пошкоджені п’ятиповерхівка і магазин, в Гострому — один багатоквартирний будинок.
"Сьогодні після опівночі Росія вдарила по Мирнограду чотирма ракетами — тип озброєння встановлюється. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 20 об’єктів інфраструктури — 13 будинків, котельня, заклад освіти, будівля гірничо-рятувального підрозділу, складське приміщення, цивільне авто, газопровід, ЛЕП", — розказали у відомстві.
Які населені пункти опинились під обстрілами 22 березня:
- Лиман,
- Торецьк,
- Гостре,
- Гродівка,
- Очеретине,
- Ямпіль,
- Катеринівка,
- Нетайлове,
- Уманське.
Руйнувань зазнали 11 житлових будинків, магазин, школа, господарча споруда, лінія електропередачі.
Росія вдарила по Харкову "Шахедами": внаслідок влучань біля дитячого санаторію поранені четверо людей
Опівночі 23 березня росіяни атакували Основ'янський район Харкова "Шахедами". Внаслідок першого влучання в санаторій у будівлі зайнялася пожежа. Під час другого влучання в те ж місце поранень зазнали четверо людей.
Про це повідомив начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.
"(Вдруге безпілотник) влучив у землю біля санаторію. Наш криміналіст отримав контузію, ще двоє рятувальників — командир відділення та водій теж поранені. 18-річний хлопець отримав осколкове поранення голови та контузію — вибуховою хвилею винесло шибки в його будинку неподалік місця влучання. Також пошкоджені два автомобілі ДСНС та один оперативний автомобіль", — зазначив Болвінов.
Правоохоронці знайшли уламки трьох безпілотників, повідомили в облпрокуратурі. За даними Болвінова, останній "Шахед" влучив біля житлового будинку.
30-річний рятувальник отримав контузію, розповів Суспільне Харків телефоном речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
Санаторій, будівлі якого пошкодили й зруйнували росіяни — дитячий, повідомив начальник поліції регіону Володимир Тимошко у Facebook. Також пошкоджені три приватних будинки і службові автомобілі.
"Поранені четверо людей, у тому числі двоє цивільних. Поліцейський-криміналіст, рятувальник отримали поранення під час повторної атаки", — зазначив Тимошко.
Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС частково відновили
Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі частково відновили.
Про це повідомили в патрульній поліції Запорізької області.
Зокрема, відновили рух для легкових авто та маршрутних таксі, які можуть їхати однією смугою в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год:
"Дотримуйтеся правил дорожнього руху, звертайте увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки, будьте взаємоввічливі та поважайте одне одного на дорозі", — закликали в поліції.
Армія РФ минулої доби обстріляла Луганщину з п'ятьох видів озброєння
Російські військові протягом 22 березня обстріляли лінію зіткнення на Луганщині з артилерії, мінометів, гранатометів, танків та стрілецької зброї. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Під обстріли потрапили Макіївка, Невське, Білогорівка.
"Атакували окупанти в бік Білогорівки. Вони мали на цій ділянці фронту підтримку авіації, — додав Лисогор.
Росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини
Війська РФ 22 березня з дронів, ствольної артилерії та мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- вісім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Михальчина Слобода.
Семенівська громада:
- 11 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Лісківщина;
- один приліт по околицях села Прогрес, ймовірно, FPV-дрон-камікадзе, який влучив у мікроавтобус з цивільними людьми;
- чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня;
- 12 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Миколаївка;
- один прихід, ймовірно, FPV-дрон у напрямку села Карповичі;
- п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Карповичі;
- один прихід, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Орликівка.
Сновська громада:
- чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Хрінівка;
- три приходи, ймовірно, FPV-дрон у напрямку села Гута Студенецька.
Городнянська громада:
- п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Берилівка.
У Селидівській громаді немає мобільного зв'язку одного з операторів
У Селидівській громаді Донецької області 23 березня зник мобільний зв'язок Vodafone через обрив лінії мережі оператора. Про це повідомили у Селидівській МВА.
У міській військовій адміністрації уточнили, що зв'язок планують відновити протягом дня.
В ISW назвали мету весняних ударів РФ по енергооб'єктах України
Російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть бути спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу і російські війська, ймовірно, намагаються використати нестачу українських ракет протиповітряної оборони в новій спробі зруйнувати енергетичну мережу України.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
В ISW зазначили, що російські удари тимчасово спричинили перебої з електропостачанням, водопостачанням та іншими проблемами, але українська влада згодом відновила ці послуги.
"Посилені російські удари взимку 2023-2024 років були націлені на підприємства української оборонно-промислової бази (ОПБ), а російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку весни 2024 року, ймовірно, мають на меті зруйнувати енергомережу, щоб частково зупинити зусилля України щодо швидкого розширення своєї ОПБ", — йдеться у звіті.
Аналітики зазначили, що російським військам не вдалося зруйнувати українську енергетичну мережу атакою 22 березня, але вони можуть продовжити інтенсивні удари під час наступних нападів, особливо щоб отримати вигоду від безперервних затримок у безпековій допомозі Заходу, яка "значно обмежить парасольку протиповітряної оборони України".
В Інституті вважають, що ще однією причиною російських ударів по енергетиці може бути намір посіяти внутрішню нестабільність в Україні.
"Кремль прагне знизити внутрішню та міжнародну довіру до українського уряду. 22 березня Південне оперативне командування Збройних сил України попередило, що Росія готує інформаційні операції, спрямовані на неправдиве представлення України як знесиленої", — йдеться у звіті.
Били з артилерії: як минула доба на Миколаївщині
Протягом 22 березня російські війська чотири рази завдали ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає. Крім того, сили протиповітряної оборони знищили над регіоном один ударний безпілотник РФ.
Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
За даними ОВА, о 09:31 та 14:41 артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади.
"О 15:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
О 14:00 російські війська вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Поранених та загиблих немає, додали у відомстві.
Також сили протиповітряної оборони знищили над регіоном один російський ударний безпілотник типу "Shahed 131/136".
За інформацією районних військових адміністрацій та оперативного командування "Південь".
На Донеччині за добу від обстрілів одна людина загинула, двоє поранені
Протягом 22 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина в Очеретиному та одна поранена. Також поранена мирна жителька у Мирнограді внаслідок нічного обстрілу 23 березня.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1891 загинула,
- 4730 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
На Херсонщині за добу загинула одна людина, троє поранених
Внаслідок обстрілів російськими військами деокупованої території Херсонщини 22 березня 2024 року загинула одна людина, ще троє — поранені.
Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Армія РФ за добу обстріляла 20 населених пунктів області. Зокрема Новоберислав, Берислав, Дудчани, Гаврилівку, Червоний Маяк, Олександрівку, Зміївку, Микільське, Тягинку, Львове, Козацьке, Понятівку, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Садове, Нововоронцовку, Шляхове та Херсон, йдеться в повідомленні.
Російські військові били по житлових кварталах, пошкоджені багатоповерхівка, 14 приватних будинків, сільгосптехніка та автомобілі, повідомив Прокудін.
Військові РФ обстріляли Мирноград на Донеччині — поранена людина
Російські військові близько 2 ночі 23 березня обстріляли Мирноград Донецької області — поранена жінка.
Про це Суспільному Донбас повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.
"Чотири влучання у двох різних місцях міста. Поранена жінка — вона у лікарні, їй надана медична допомога, її життю нічого не загрожує. Більше постраждалих немає", — розказав він.
За словами в. о. начальника, декілька двоповерхівок та триповерхівок пошкоджені, також один приватний будинок, комісія фіксує наслідки руйнувань.
"Водопостачання є, електрики лагодять обриви, котельня зупинена — понад 650 абонентів лишились без опалення, пошкоджений газопровід", — уточнив Юрій Третяк.
Російська армія відкривала вогонь по трьох громах Сумщини
Вночі та зранку 23 березня російська армія п'ять разів обстріляла території Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади.
Про це повідомили в обласній військові адміністрації.
По Великописарівській громаді російські армійці вдарили з РСЗВ (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів).
Три авіаудари КАБами здійснили російські армійці по території Ворожбянської громади.
В Хотінській громаді був зафіксований артобстріл (6 вибухів).
Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
У ніч на 23 березня, російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини трьома дронами та двічі обстріляла з артилерії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під ударом опинилися Нікополь і Червоногригорівська громада.
"Пошкоджений енергетичний об'єкт. Понівечені коледж, 2 багатоквартирні та один приватний будинки. 2 господарські споруди зруйновані, 4 – побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач", — повідомив Лисак.
Загиблих та поранених немає.
Сили ППО знищили 31 з 34 "шахедів" у п'ятьох областях
У ніч на 23 березня 2024 року російські війська атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 34 ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 31 дрон-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Шахедами" росіяни атакували з Курської області РФ та мису Чауда, Крим. Ракетами С-300 обстріляли Донеччину.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", — йдеться у повідомленні.
На війні в Україні Росія за добу втратила 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки — Генштаб
Станом на ранок 23 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 435 760 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1050 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6852 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,
- артилерійських систем – 10811 (+36) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 723 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75),
- крилаті ракети ‒ 1992 (+39),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)
Дані уточнюються.
Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ завдали по Україні 88 ракетних та 143 авіаційних удари
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни також здійснили 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Дані щодо наслідків наразі уточнюються.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Очеретине, Новобахмутівка, Желанне, Новогродівка, Бердичі, Новоселівка Перша, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області та Роботине на Запоріжжі.
Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Республіканці ініціюють усунення з посади спікера Джонсона
Республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера Конгресу США, свого однопартійця Майка Джонсона. Вона звинуватила політика у зраді партії.
Про це пише американське видання The Hill.
Грін подала клопотання про звільнення спікера Джонсона – той самий процедурний крок, який призвів до усунення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті у жовтні 2022 року.
"Сьогодні я подала клопотання про звільнення після того, як спікер Джонсон зрадив нашу конференцію та порушив наші правила", — сказала Грін журналістам.
За інформацією видання наразі незрозуміло, чи заручиться республіканка достатньою підтримкою, щоб відсторонити спікера. Це пов’язано з тим, що низка демократів, які одностайно проголосували за відсторонення Маккарті, кажуть, що підтримають Джонсона, якщо той продовжить укладати двопартійні угоди із Байденом щодо таких питань, як держфінансування та допомога Україні.
Джонсон відмовився розглядати ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні, проте пообіцяв працювати над версією закону в Палаті представників, коли Конгрес повернеться до Вашингтона після канікул в середині квітня.
"Я не хочу завдавати болю нашій партії. Але це попередження. Нам час пройти через процес, і не поспішаючи знайти нового спікера Палати представників, який буде підтримувати республіканців у нашій республіканській більшості, а не грати за демократів", – сказала Грін.
На півдні України працює ППО
У Запорізькій області працює ППО, повідомили Сили оборони Півдня.
В регіоні триває повітряна тривога. Командування повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників.
У Самарі горить нафтопореродний завод
Колона нафтопереробної установки горить у Самарській області Росії після атаки безпілотника. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на екстрені служби. Постраждалих, за попередніми даними, немає, на місці працюють пожежники. Згодом у диспетчерській службі уточнили, що горить саме Куйбишівський нафтопереробний завод, який входить до групи ПАТ НК "Роснефть".
У Харкові пролунав третій вибух, повідомив міський голова Терехов.
Російська армія атакує Харків безпілотниками — мер
У Харкові знову пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, місто під ударом безпілотників. Два вибухи пролунали в Основʼянському районі.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння. В регіоні триває повітряна тривога.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.