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У Посольстві США в Росії рекомендують американцям не їздити до РФ після стрілянини у "Крокус Сіті Холі"
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У Посольстві США в Росії рекомендують американцям не їздити до РФ після стрілянини у "Крокус Сіті Холі"

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Стрілянина у "Крокус Сіті Холі"
Крокус Сіті Хол. Фото: AP

У Посольстві Сполучених Штатів в Російській Федерації рекомендують американцям не подорожувати до РФ після стрілянини у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол".

Про це повідомляється на офіційному сайті дипломатичного відомства.

Тим громадянам США, які перебувають у Росії, у посольстві радять уникати району стрілянини та дотримуватися інструкцій місцевої влади.

"Здатність уряду США надавати рутинні або екстрені послуги громадянам США в Росії сильно обмежена, особливо в районах, далеких від посольства США в Москві, через обмеження російського уряду на поїздки персоналу посольства США...", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

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