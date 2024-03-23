НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ вночі ракетами обстріляла Селидове та Новогродівку
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиПОЛІЦІЯРегіониТоп регіонів

Армія РФ вночі ракетами обстріляла Селидове та Новогродівку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріл Селидове
Обстріл Селидового 21 березня 2024 року. Telegram/Селидівська МВА

В ніч на 26 березня російські окупаційні війська вдарили ракетами по Селидовому та Новогродівці. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"У ніч на 26 березня окупанти вдарили по Селидовому та Новогродівці ракетами (тип озброєння встановлюється). У Новогродівці поранено цивільну особу. В Селидовому є руйнування на території підприємства", — повідомили в поліції.

За інформацією пресслужби, протягом 25 березня армія РФ шість разів били по населених пунктах Донеччини, серед них:

  • Курахове,
  • селище Очеретине,
  • села Дальнє та Мемрик.

Обстрілами пошкоджені лінії електропередач.

Загалом Донеччину російські окупанти обстріляли 1252 рази.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також 25 березня поліцейські евакуювали з прифронтових населених пунктів Донеччини 561 людину, серед них 53 дитини.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Російські окупанти знищили курган в окупованому Маріуполі
Що відомо про курган "Дід" у Маріуполі, якій знищують російські окупанти
НГУ, Прапор України, ЗСУ
Гвардійці встановили прапор України у тилу російських окупантів
ЗСУ, Бахмут, лінія оборни
Ситуація на Бахмутському напрямку досить складна, Костянтинівка у небезпеці — речник 26 бригади
Як живуть переселенці евакуйовані на Рівненщину
"Щоб чимшвидше закінчилась війна": як живе родина переселенців, які евакуювалися з Донеччини на Рівненщину
На початок