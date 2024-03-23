Армія РФ вночі ракетами обстріляла Селидове та Новогродівку

В ніч на 26 березня російські окупаційні війська вдарили ракетами по Селидовому та Новогродівці. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"У ніч на 26 березня окупанти вдарили по Селидовому та Новогродівці ракетами (тип озброєння встановлюється). У Новогродівці поранено цивільну особу. В Селидовому є руйнування на території підприємства", — повідомили в поліції.

За інформацією пресслужби, протягом 25 березня армія РФ шість разів били по населених пунктах Донеччини, серед них:

Курахове,

селище Очеретине,

села Дальнє та Мемрик.

Обстрілами пошкоджені лінії електропередач.

Загалом Донеччину російські окупанти обстріляли 1252 рази.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також 25 березня поліцейські евакуювали з прифронтових населених пунктів Донеччини 561 людину, серед них 53 дитини.

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