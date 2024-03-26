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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ поранена одна людина
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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ поранена одна людина

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Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини. Наслідки обстрілів Донеччини 9 березня 2024 року. Фото: Вадим Філашкін

Протягом 25 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримала одна людина у Новогродівці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 25 березня росіяни поранили одного жителя Донеччини — у Новогродівці", — написав він.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1891 загинула,
  • 4738 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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