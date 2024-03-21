Колишнього головного архітектора Херсона позбавили звання "Почесний громадянин міста"

Колишнього головного архітектора Херсона Вячеслава Громихіна позбавили звання "Почесний громадянин міста", яке йому надали у серпні 2012 року, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Наразі він перебуває на окупованій території, куди "евакуювався" під час звільнення міста та брав активну участь у незаконних "виборах".

"Громихін зробив свій вибір, тому більше не Почесний громадянин українського Херсона", — додав Мрочко.