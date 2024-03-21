757 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 19 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.
- Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
- Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.
- Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає
- Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом розстрілу військовими РФ трьох людей у Коханах на ТОТ Херсонщини у березні 2024 року. Наразі зʼясовують всі обставини, повідомили в прокуратурі.
- Окупаційному "директору" Херсонського морського торговельного порту повідомили про підозру у пособництві РФ. Разом з озброєними російськими військовими він захопив місцевий комбінат хлібопродуктів та організував вивезення зерна на окуповану територію. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
- З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезли ще одну прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітей, позбавлених батьківського піклування. Зараз усі перебувають у безпеці, під наглядом лікарів та психологів.
Херсонська область - повітряна тривога!
Російська армія атакувала з безпілотника Берислав: поранений чоловік
Близько 21:00 армія РФ атакувала з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки, яку скинули окупанти, поранений чоловік. Він звернувся до лікарні — медики діагностували мінно-вибухову травму та поранення ніг, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
На базі однієї з книгозбірень Херсона відкрили артукриття "Незламна бібліотека"
На базі однієї з херсонських книгозбірень відкрили артукриття "Незламна бібліотека". Тут можна почитати літературу, попрацювати в інтернеті, поспілкуватись, а за потреби зарядити свої гаджети. Проєкт реалізувала обласна бібліотека ім. Олеся Гончара, завдяки програмі "Малі інфраструктурні гранти".
Внаслідок обстрілів Білозерки поранені двоє людей
Російські військові завдали ударів по Білозерці на Херсонщині. У 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові, закриті черепно-мозкові травми та контузії.
Також ввечері до лікарні доставили 50-річну жінку, яка потрапила під обстріл у Велетенському. У неї — вибухова травма, уламкове поранення ноги, контузія, повідомила Херсонська ОВА.
Вибухотехніки розмінували понад 232 тисячі гектарів Херсонщини
Станом на 21 березня вибухотехніки розмінували понад 232 тисячі гектарів деокупованої території Херсонщини. В області працює понад тисяча саперів, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні вчергове лунають вибухи, повідомив керівник МВА Роман Мрочко. Він закликав людей пройти в укриття.
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ з артилерії обстріляла Садове: місцевий житель отримав контузію
Сьогодні з артилерії російські військові обстріляли Садове Херсонської громади. Місцевий житель отримав контузію, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Російські військові завдали ударів по Велетенському та Качкарівці: загинули чоловік та жінка
Військові РФ атакували Велетенське Херсонської області. Загинула жінка — серце пораненої зупинилося в автомобілі "швидкої допомоги".
Також учора ввечері російська армія скинула вибухівку з безпілотника на Качкарівку. Поранення, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Колишню співробітницю ДСНС Херсонської області підозрюють у державній зраді
Колишню співробітницю ДСНС Херсонської області підозрюють у державній зраді. Вона обійняла посаду "старшої помічниці начальника чергової зміни — начальника управління в кризових ситуаціях" в окупаційному облуправлінні рятувальної служби. Їй загрожує довічне позбавлення волі — прокуратура.
Фото: Херсонська обласна прокуратура/Telegram
Військові РФ з безпілотника скинули вибухівку на автомобіль у Козацькому: є поранений
Російські військові з безпілотника скинули вибухівку на автомобіль у Козацькому на Херсонщині. Поранений 74-річний чоловік. У нього вибухова травма та поранення ноги, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Колишнього головного архітектора Херсона позбавили звання "Почесний громадянин міста"
Колишнього головного архітектора Херсона Вячеслава Громихіна позбавили звання "Почесний громадянин міста", яке йому надали у серпні 2012 року, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Наразі він перебуває на окупованій території, куди "евакуювався" під час звільнення міста та брав активну участь у незаконних "виборах".
"Громихін зробив свій вибір, тому більше не Почесний громадянин українського Херсона", — додав Мрочко.
Херсонського залізничника судитимуть за пособництво РФ
"Начальника" дистанції сигналізації та зв’язку захопленої під час окупації залізниці у Херсоні судитимуть за пособництво РФ. Він допомагав російським окупантам налагодити залізничне сполучення між Кримом та Херсоном. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі.
Арімя РФ вдарила по Зимівнику ймовірно протикорабельною ракетою
Учора армія РФ вдарила по передмістю Херсона Зимівнику ймовірно протикорабельною ракетою типу "Х-35". У селищі зруйнований дитячий садок, пошкоджені близько 10 приватних будинків, нежитлові приміщення, повідомили в прокуратурі.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.
25 березні у Херсоні завершиться опалювальний сезон
25 березні у Херсоні завершиться опалювальний сезон. Керівник МВА Мрочко повідомив, що сьогодні підписав відповідне розпорядження.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Російські військові скинули вибухівку з дрона на чоловіка у Бериславі
Російські військові скинули вибухівку з дрона на 46-річного чоловіка у Бериславі на Херсонщині. З пораненням ноги, забоєм спини та голови його доставили до лікарні. Медики оцінюють стан травмованого оцінюють як задовільний, повідомили в ОВА.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Підозру у пособництві РФ отримала освітянка з Херсона
Ще одна освітянка з Херсона отримала підозру у пособництві РФ. Вона добровільно стала "директором" Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну та допомагала російським окупантам запроваджувати їх стандарти освіти. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі.
З ТОТ Херсонщини вивезли ще одну родину
З ТОТ Херсонщини команді Save Ukraine вдалося вивезти 12-річну дівчинку та її батьків. Родина вже перебуває у безпеці та отримує необхідну медичну і психологічну допомогу, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини
Російська армія минулої доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок. Поранені четверо людей, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Тепло і без істотних опадів: погода на Херсонщині на 21 березня
Сьогодні у Херсоні та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Вітер південно-західний 3-8 м/с. Температура повітря до 12°тепла, повідомив обласний гідрометцентр.