Російські військові вранці 20 березня 2024 року у передмісті Херсона обстріляли автівки з цивільними.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як йдеться у дописі, це сталось на дорозі між Садовим та Антонівкою. За попередньою інформацією, загинули двоє сорокарічних чоловіків.

Раніше в ОВА повідомляли, що вранці 19 березня 2024 року на цій же дорозі троє людей потрапили під обстріл російської армії. Всі отримали легку контузію.

Також на автодорозі у Нововоронцовській громаді на Херсонщині армія РФ скинула з дрона вибухівку на авто. Двоє людей поранені, їх ушпиталили.

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